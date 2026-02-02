Il Pisa ha individuato il nuovo allenatore per la volata salvezza: si tratta dello svedese Oscar Hiljemark. La scelta è maturata nella notte, in seguito all'esonero di Alberto Gilardino. Il tecnico sta in queste ore definendo la risoluzione del contratto con l’Elfsborg per poter assumere la guida della prima squadra.

La scelta e il contesto

La decisione è arrivata dopo una domenica di valutazioni. Il club nerazzurro aveva inizialmente tentato di convincere Marco Giampaolo, ma l’ex tecnico del Lecce ha declinato l’offerta. La società ha quindi virato verso l’estero, individuando in Hiljemark il profilo ideale per affrontare lo spareggio-salvezza in programma venerdì al Bentegodi contro l’Hellas Verona.

Nel frattempo, la squadra riprenderà gli allenamenti sotto la guida del tecnico della Primavera, Matteo Innocenti.

Il caso Lorran

In parallelo alla scelta tecnica, è emerso il caso Lorran. Il calciatore brasiliano, arrivato la scorsa estate, ha improvvisamente rimosso ogni riferimento al Pisa dai suoi profili social, alimentando ulteriori tensioni in un momento già delicato per il club.

Il profilo di Hiljemark

Oscar Hiljemark, classe 1992, ha interrotto la carriera da calciatore a ventotto anni a causa di infortuni, dedicandosi immediatamente alla carriera da allenatore. Ha iniziato come vice all’Aalborg BK, per poi essere promosso alla guida della prima squadra. Nel 2024 è passato all’Elfsborg, club con cui ha anche disputato l’Europa League.

In Italia è conosciuto per le esperienze da centrocampista con Palermo e Genoa, dove ha condiviso lo spogliatoio con Gilardino.

Il ritorno in Italia e la sfida salvezza

Hiljemark rappresenta il primo tecnico straniero del Pisa dalla stagione 1990-91. Il suo arrivo coincide con una fase cruciale per la squadra, attualmente penultima in classifica con un solo successo, undici pareggi e altrettante sconfitte. Il prossimo impegno al Bentegodi contro il Verona si preannuncia decisivo per le speranze di permanenza in Serie A.