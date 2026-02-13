Prove sulla pista Eugenio Monti in vista delle Olimpiadi invernali

A Cortina d’Ampezzo sono in corso le prove sulla pista olimpica Eugenio Monti, un momento cruciale in preparazione alle Olimpiadi invernali di Milano‑Cortina 2026. Diversi equipaggi, inclusi rappresentanti italiani, stanno testando il tracciato in vista dei prossimi Giochi.

Preparativi e partecipazione internazionale

Le sessioni di prova registrano la partecipazione di numerosi equipaggi internazionali. La pista Eugenio Monti, recentemente inaugurata, è al centro dell’attenzione per le sue specifiche tecniche e per il ruolo che ricoprirà durante le competizioni olimpiche.

La pista Eugenio Monti nel contesto olimpico

La pista “Eugenio Monti” di Cortina d’Ampezzo, inaugurata ufficialmente e già oggetto di test da parte di atleti di bob, skeleton e slittino, si estende per 1.749 metri e presenta sedici curve. È stata descritta come “la pista più bella del mondo” da tecnici e atleti, tra cui l’ex slittinista Armin Zoeggeler, che ha espresso grande apprezzamento per la sua bellezza e difficoltà tecnica.

Le gare di bob ai XXV Giochi olimpici invernali si terranno dal 15 al 22 febbraio 2026 proprio su questa pista. Il programma prevede quattro competizioni: bob a due uomini, bob a due donne, bob a quattro uomini e monobob femminile.