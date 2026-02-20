Venerdì 20 febbraio, nel quattordicesimo giorno delle Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina, l’Italia scende in pista con tre protagonisti: Francesca Lollobrigida torna nei 1.500 metri del pattinaggio di velocità, Tommaso Giacomel punta tutto sulla mass start maschile di biathlon e Arianna Sighel è tra le azzurre in gara nello short track.

Il ritorno di Lollobrigida nei 1.500 metri

Francesca Lollobrigida, già oro nei 3.000 e nei 5.000 metri, torna sul ghiaccio per la finale dei 1.500 metri femminili. La gara si svolge nel pomeriggio al Milano Speed Skating Stadium, con la prima batteria prevista alle ore 16.30.

L’azzurra non è tra le favorite, ma parte con la mente libera e una condizione fisica invidiabile.

Giacomel e Sighel: ultime carte azzurre

Nel biathlon, Tommaso Giacomel è impegnato nella mass start maschile, ultima chance per un podio azzurro nella disciplina. In serata, nello short track, Arianna Sighel gareggia nei 1.500 metri femminili insieme a Elisa Confortola e Arianna Fontana, con la finale A in programma dopo le semifinali.

Il programma della giornata

Il programma odierno è ricco di appuntamenti: si parte con lo skicross femminile, prosegue con la mass start di biathlon e culmina con le gare su ghiaccio. L’Italia cerca nuove medaglie dopo una giornata senza podi, forte di un medagliere già record con 26 podi conquistati finora.

Dettagli sulle gare

Secondo il programma ufficiale, la mass start maschile di biathlon è prevista tra le 14.15 e le 15.15, mentre i 1.500 metri femminili di pattinaggio di velocità si svolgono tra le 16.30 e le 18.05. Lo short track femminile prevede quarti di finale, semifinali e finali tra le 20.15 e le 22.07. Il medagliere italiano ha già raggiunto quota ventisei, superando il record di Lillehammer 1994.