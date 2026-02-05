Paul Pogba resta fermo da dicembre a causa di un infortunio al polpaccio sinistro. Al momento, non è possibile indicare una data precisa per il suo ritorno in campo con il Monaco. Lo ha confermato il direttore generale del club, Thiago Scuro, sottolineando che il reparto medico è attivamente impegnato nella ricerca di soluzioni.

Le condizioni attuali di Pogba

Il centrocampista francese, giunto a parametro zero a fine giugno dopo aver scontato una squalifica di diciotto mesi per doping, ha finora disputato soltanto trenta minuti in tre partite di Ligue 1.

A metà dicembre, un infortunio al polpaccio sinistro lo ha costretto a interrompere ogni attività con il gruppo, e da allora non si è più allenato con la squadra.

Le dichiarazioni del club

“Non c’è una risposta chiara a questa domanda”, ha dichiarato Scuro in merito al possibile rientro del giocatore. “Come per qualsiasi infortunio, il primo passo sarà tornare in campo, per poi proseguire con gli allenamenti e recuperare la forma fisica necessaria per giocare. L’intero reparto medico è concentrato sulla ricerca di soluzioni”. Nel frattempo, il Monaco ha preso la decisione di non inserire Pogba nella lista per la fase a eliminazione diretta della Champions League.

Un rientro a singhiozzo

Il percorso di Pogba nel Principato è stato finora caratterizzato da continui ostacoli.

Dopo la firma del contratto biennale, valido fino al 2027, il suo debutto in Ligue 1 è avvenuto soltanto il 22 novembre, a oltre due anni di distanza dalla sua ultima partita ufficiale, con un ingresso in campo a Rennes. In totale, ha collezionato appena trenta minuti, distribuiti in tre presenze, prima dell’infortunio occorso a dicembre. Il club ha ammesso che “il piano messo in atto dall’arrivo di Paul non sta funzionando come previsto” e non ha escluso la possibilità di dover valutare il suo futuro al termine della stagione.