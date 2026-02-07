Giovanni Franzoni e Dominik Paris hanno conquistato rispettivamente la medaglia d’argento e quella di bronzo nella discesa libera inaugurale delle Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026, disputata sulla pista Stelvio di Bormio. Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (Coni) ha previsto un premio in denaro per i due atleti: 90.000 euro lordi per Franzoni e 60.000 euro lordi per Paris.

Si tratta di importi stabiliti dal Coni e soggetti alla tassazione prevista dalla legge. Non sono previsti emolumenti da parte del Comitato Olimpico Internazionale, che non eroga premi in denaro: ogni comitato nazionale decide autonomamente eventuali riconoscimenti economici.

Dettagli della gara e contesto sportivo

La discesa libera maschile ha visto il 24enne Giovanni Franzoni salire sul podio con la medaglia d’argento, a soli venti centesimi dallo svizzero Franjo Von Allmen, autore di una prova impeccabile. Per Franzoni si tratta del primo successo olimpico, confermando il suo stato di forma dopo le vittorie nel superG di Wengen e nella discesa libera di Kitzbühel.

Dominik Paris, 36 anni, ha conquistato il bronzo, coronando un lungo inseguimento e sorridendo su una pista che ha già domato sei volte in Coppa del Mondo.

Il valore economico dei premi Coni

Il premio per l’argento assegnato a Franzoni ammonta a 90.000 euro lordi, mentre per il bronzo di Paris è previsto un premio di 60.000 euro lordi.

Entrambi gli importi sono garantiti dal Coni e soggetti alla tassazione di legge.

Il Comitato Olimpico Internazionale non prevede alcun compenso economico per i medagliati: il valore materiale della medaglia è simbolico e ogni comitato nazionale decide autonomamente eventuali premi, come nel caso dell’Italia.

Premi a confronto con altre edizioni

In Italia, il Coni conferma per Milano‑Cortina 2026 gli stessi premi previsti per Parigi 2024: 180.000 euro per l’oro, 90.000 euro per l’argento e 60.000 euro per il bronzo. È inoltre prevista una detassazione dei premi, come annunciato dal ministro per lo Sport Andrea Abodi, anche se è necessario completare alcuni passaggi burocratici.

A livello internazionale, i sistemi di premiazione variano notevolmente. L’Italia si conferma tra i comitati più generosi in Europa, con premi elevati e simbolicamente rilevanti.