La Premier League sta vivendo una stagione senza precedenti sul fronte delle panchine: con l'esonero di Sean Dyche da parte del Nottingham Forest, il numero totale degli allenatori sollevati dall'incarico ha raggiunto la cifra di otto. Questo dato supera già la media stagionale degli ultimi dieci anni, segnando un trend di instabilità notevole.

Il contesto degli esoneri

Il Nottingham Forest ha preso la decisione di esonerare Sean Dyche dopo soli centodiciotto giorni al City Ground. Nonostante un bottino di ventidue punti in diciotto partite, la sconfitta contro il Leeds e il pareggio a reti inviolate con il Wolverhampton hanno segnato la fine della sua esperienza, avvenuta peraltro poco dopo aver ricevuto il premio di "Allenatore del mese di gennaio".

Si tratta dell'ottavo cambio di guida tecnica in questa stagione di Premier League, un numero che supera la media degli anni precedenti e che si verifica prima che siano stati disputati i due terzi del campionato. Questo dato evidenzia una crescente impazienza da parte delle società.

Cambiamenti anche tra le big

Il Nottingham Forest aveva già visto un cambio di allenatore a settembre, con l'esonero di Nuno Espírito Santo e l'arrivo di Ange Postecoglou, la cui permanenza è durata appena trentanove giorni. Anche le squadre di vertice non sono state immuni da ribaltoni: il Chelsea ha risolto consensualmente il contratto con Enzo Maresca, il Manchester United ha sollevato dall'incarico Rúben Amorim, il West Ham ha esonerato Graham Potter e il Wolverhampton ha licenziato Vítor Pereira dopo una serie negativa di otto sconfitte in dieci gare.

A questi si aggiungono Thomas Frank al Tottenham e, infine, Sean Dyche al Forest.

Un segnale di volatilità

Il numero record di esoneri è emblematico: la Premier League non sembra più essere un rifugio sicuro per i tecnici che ambiscono a costruire progetti a lungo termine. Se in passato figure come Sir Alex Ferguson hanno avuto il tempo necessario per raccogliere i frutti del loro lavoro, oggi la pazienza sembra essere un lusso che i club faticano a concedere.

Il bilancio stagionale

Il conteggio degli allenatori esonerati in questa stagione di Premier League include Nuno Espírito Santo (Nottingham Forest), Graham Potter (West Ham), Ange Postecoglou (Nottingham Forest), Vítor Pereira (Wolverhampton), Enzo Maresca (Chelsea), Rúben Amorim (Manchester United), Thomas Frank (Tottenham) e Sean Dyche (Nottingham Forest). Questo dato conferma la tendenza alla volatilità delle panchine, caratteristica distintiva dell'attuale stagione del massimo campionato inglese.