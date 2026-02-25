È stato assegnato il premio di laurea intitolato a Mario Sconcerti, un riconoscimento fortemente voluto dalla Fondazione Museo del Calcio per onorare uno dei più grandi giornalisti sportivi del dopoguerra. A sottolineare l'importanza dell'iniziativa è stato il presidente del museo di Coverciano, Matteo Marani.

Il riconoscimento e il vincitore

Il premio, finanziato dal Museo del Calcio e indetto dall’Università di Firenze, è stato conferito a Lorenzo Topello per la sua tesi dal titolo “Calcio e politica: Brasile e Argentina (1945‑2022)”. La commissione esaminatrice, che includeva anche Marina Sconcerti, figlia di Mario, ha giudicato l’elaborato il più meritevole.

La scelta è risultata coerente con il titolo del premio di laurea: “Leggere il calcio: fonti e strumenti per la ricerca storica attraverso il giornalismo sportivo”.

Le parole del presidente Marani

“Abbiamo istituito questa borsa di studio – ha spiegato Marani – unendo tre amori di Sconcerti: la storia, lo sport e Firenze. Desidero ringraziare i consiglieri della Fondazione Museo del Calcio per aver accolto l’idea di creare un premio che omaggiasse la memoria di un intellettuale del nostro sport, che non a caso fa parte della Hall of Fame del calcio italiano”.

Un premio per la ricerca storica sul calcio

L’Università di Firenze e la Fondazione Museo del Calcio avevano già istituito un premio di laurea magistrale alla memoria di Mario Sconcerti, intitolato “Leggere il calcio: fonti e strumenti per la ricerca storica attraverso il giornalismo sportivo”.

Tale riconoscimento era destinato a elaborati che approfondissero la storia del calcio con particolare riferimento alla sua dimensione giornalistica, prevedendo un premio di 5.000 euro per il vincitore. Il concorso richiedeva la presentazione delle domande entro il 30 giugno.

Mario Sconcerti, nato a Firenze nel 1948 e scomparso il 17 dicembre 2022, ha ricoperto ruoli di primo piano nel giornalismo sportivo italiano. È stato direttore del Corriere dello Sport – Stadio e de Il Secolo XIX, ha collaborato con le pagine sportive di Repubblica ed è stato editorialista del Corriere della Sera, oltre a essere un noto opinionista televisivo e radiofonico. Il suo nome è stato inserito nella Hall of Fame del calcio italiano, un riconoscimento istituito dalla Fondazione Museo del Calcio e dalla FIGC per valorizzare il patrimonio, la storia, la cultura e i valori del calcio italiano attraverso le sue personalità più rappresentative.