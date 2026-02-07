Maria Gasslitter, giovanissima atleta italiana, ha ottenuto la qualificazione alla finale dello slopestyle femminile alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Le qualificazioni si sono svolte oggi, con due manche in programma: la prima alle 10.30 e la seconda alle 11.35. Al termine delle prove, le prime dodici atlete hanno ottenuto il pass per la finale, in programma lunedì 9 febbraio alle ore 12.30.

La gara e il contesto

Gasslitter è stata l’unica azzurra in gara, poiché Flora Tabanelli, reduce da un infortunio, ha deciso di partecipare solo al Big Air.

L’azzurra, al suo esordio olimpico, ha dato il massimo per entrare tra le prime dodici, con i punteggi delle due manche sommati per determinare la classifica finale.

Il verdetto e il traguardo raggiunto

Al termine delle qualificazioni, Maria Gasslitter ha conquistato il pass per la finale. La sua performance le ha permesso di staccare il biglietto per la gara decisiva di lunedì, confermando il suo percorso di crescita e la sua determinazione.

I dettagli della qualificazione

La competizione si è svolta al Livigno Snow Park tra il 7 e il 9 febbraio 2026. Nella qualificazione, Gasslitter si è piazzata dodicesima con un miglior punteggio di 54,66 punti. Questo risultato è stato frutto di 54,66 nella prima manche e 51,03 nella seconda. Le migliori dodici atlete hanno ottenuto l’accesso alla finale.