Il commissario tecnico del settore velocità su pista, Ivan Quaranta, ha analizzato il recente Campionato Europeo di Konya, delineando le prospettive azzurre in vista dei Giochi di Los Angeles 2028. L’intervento è avvenuto durante la trasmissione Bike Today, visibile sul canale YouTube di OA Sport.

Un Europeo di svolta

Il Team Sprint maschile, formato da Mattia Predomo, Stefano Minuta e Matteo Bianchi, ha conquistato una medaglia di bronzo che Quaranta considera un "punto di partenza" nel percorso di crescita. Il gruppo ha stabilito nuovi record italiani sia nella Team Sprint sia nel 200 metri lanciato, con Predomo e Miriam Vece tra i protagonisti.

"Ci siamo avvicinati molto ai big di questa disciplina. Quindi direi che ci siamo, stiamo arrivando anche noi", ha affermato il ct, evidenziando i progressi compiuti.

Dal vuoto alla rinascita

Quaranta ha ricordato di aver trovato un settore quasi inesistente al suo arrivo, quattro anni fa, dopo un ventennio di assenza da risultati di rilievo, risalente all’epoca di Roberto Chiappa. "Il DNA dell’uomo italiano è comunque un DNA veloce. Noi abbiamo avuto velocisti che hanno vinto Olimpiadi e Mondiali, e il nostro DNA non è cambiato", ha sottolineato, ponendo l’accento sull’importanza del lavoro di squadra, del supporto federale e dei corpi di stato nel ricostruire un ambiente competitivo.

Giovani talenti e ambizioni olimpiche

Il gruppo azzurro è composto da atleti tra i ventuno e i ventiquattro anni, con un solido background giovanile. Quaranta si è detto fiducioso che, tra due anni e mezzo, a Los Angeles, questi atleti avranno l’età ideale per puntare a una medaglia. "Tra due anni e mezzo a Los Angeles avranno già un’età dove si potrà pensare di insidiare qualche squadra per conquistare una medaglia", ha dichiarato con ottimismo.

Emergenti al femminile

Anche il settore femminile mostra segnali incoraggianti. Siria Trevisan e Matilde Cenci, entrambe diciannovenni, hanno già ottenuto successi a livello europeo e mondiale nelle categorie Juniores nel Team Sprint. Pur non puntando immediatamente a una medaglia olimpica con atlete così giovani, Quaranta ha spiegato che "si può pensare sicuramente alla qualifica su un Team Sprint messo in piedi quest’anno".

Contesto e precedenti

Ivan Quaranta, ex velocista professionista con 39 vittorie su strada, ricopre oggi il ruolo di tecnico azzurro, collaborando con Marco Villa nel settore velocità e keirin. Il suo impegno è fondamentale per la crescita dei giovani pistard, tra cui Tugnolo e Predomo, con l’obiettivo di qualificarsi per Parigi 2024 e poi puntare a Los Angeles 2028. La rinascita della velocità su pista italiana si basa su un lavoro metodico e paziente, che ha già prodotto risultati concreti a livello europeo e guarda con ambizione al futuro olimpico.