La cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026, in programma venerdì 6 febbraio alle 19.50 su Rai 1, sarà raccontata da un trio inedito: Paolo Petrecca, Fabio Genovesi e Stefania Belmondo. Questa scelta segna un cambio rispetto alle previsioni iniziali e introduce una voce legata al mondo del ciclismo.

I protagonisti della telecronaca

Paolo Petrecca, attuale direttore di Rai Sport, guiderà la telecronaca dell’evento. Al suo fianco ci sarà lo scrittore Fabio Genovesi, noto anche per le sue riflessioni sul ciclismo, e la campionessa olimpica di sci di fondo Stefania Belmondo, che offrirà uno sguardo tecnico ed emotivo alla cerimonia.

Il cambio di conduzione

La modifica nella conduzione è avvenuta a seguito di una dichiarazione non concordata del vicedirettore delegato di Rai Sport, Auro Bulbarelli. Bulbarelli aveva anticipato una “sorpresa clamorosa” legata alla partecipazione del Presidente della Repubblica, paragonandola all’apparizione della regina Elisabetta con James Bond a Londra 2012. Tale anticipazione ha generato irritazione al Quirinale, portando a una smentita da parte del CONI e del presidente della Fondazione Milano‑Cortina, Giovanni Malagò. Di conseguenza, Bulbarelli è stato escluso dalla telecronaca e sostituito da Petrecca.

Clima interno e attesa

La decisione è maturata in un contesto già segnato da tensioni all’interno della redazione di Rai Sport.

L’Assemblea dei giornalisti aveva infatti espresso forti preoccupazioni riguardo alle scelte del direttore Petrecca e al piano di lavoro predisposto per l’evento. Nonostante le criticità interne, l’attenzione si concentra ora sulla serata inaugurale, che si preannuncia come uno dei momenti televisivi più seguiti dell’anno.

Conferme sulla narrazione

La Gazzetta dello Sport ha confermato l'affidamento della telecronaca a Paolo Petrecca, Fabio Genovesi e Stefania Belmondo, evidenziando il ruolo tecnico e narrativo di ciascuno nel racconto dell'evento.