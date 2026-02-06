Filippo Randazzo, ex lunghista di rilievo, ha ufficialmente inaugurato la sua nuova carriera da velocista con un risultato significativo: al meeting di Parigi ha corso i 60 metri in 6"59, ottenendo il minimo per i Campionati Mondiali indoor di Toruń. “Aver fatto il minimo oltre che il personale è stato un grosso passo avanti in questo inizio di stagione – ha dichiarato – Poter programmare un Mondiale per marzo ci dà più serenità per le prossime gare”.

Il 2025 era stato un anno difficile per l’atleta delle Fiamme Gialle, segnato da problemi fisici che ne avevano condizionato la preparazione.

“Io ci tenevo particolarmente, l’anno scorso è stato sfortunato e soprattutto all’aperto ho avuto problemi. Fin da subito, da dopo i Mondiali di Tokyo, il mio obiettivo era quello di fare una bella stagione Indoor”, ha spiegato Randazzo, sottolineando come il raggiungimento del minimo rappresenti un primo traguardo concreto.

Una nuova dimensione internazionale

“Ci tengo a dire che questo risultato di domenica per me è il primo di un certo valore internazionale da quando ho cambiato specialità. L’anno scorso ho esordito con 6"63, poi al meeting di Lodz ho fatto 6"64. Voglio entrare in ottica internazionale anche nello sprint: ho fatto salto in lungo a buon livello, non voglio fare un passo indietro”, ha aggiunto, evidenziando la volontà di affermarsi anche nella velocità.

Infortuni, staffetta e prospettive future

Randazzo ha raccontato le difficoltà legate agli infortuni: “Lo abbiamo visto con Marcel Jacobs: l’infortunio ad uno sprinter ammazza la stagione. C’è poco tempo per allenarsi, per questo motivo i risultati all’aperto sono stati quello che sono stati”. Nonostante ciò, ha corso i 100 metri in 10"29, un tempo discreto ma lontano dai suoi obiettivi. “Iniziare con il personale e con il minimo mi ha tolto grande peso. Io ci credo, e continuerò a crederci. È il primo passo verso una stagione all’aperto dove si spera di avere delle soddisfazioni”.

Riguardo alla staffetta 4×100, ha ammesso: “La staffetta per me era una cosa nuova... Inserirsi nella staffetta è complicato.

Entrare nell’ambiente mi ha aiutato: serve correre forte. La strada potrebbe aprirsi, bisogna lavorare tanto”.

Approccio tecnico e calendario imminente

Randazzo ha spiegato il suo approccio tecnico ai 60 metri: “Essendo stato un saltatore ho un’esplosività naturale; accelerare forte mi viene naturale... Non potrò mai essere un sessantametrista puro, la mia conformazione fisica me lo impedisce”. Tuttavia, la gara di Parigi ha dimostrato che può “aprirmi per arrivare ai 60 metri in piena proiezione”, con un occhio già rivolto ai 100 metri.

Infine, ha anticipato il suo calendario: “Domenica prossima faccio il Meeting Gold in Germania, poi a meno che non ci siano variazioni penserò direttamente agli Italiani. Aver centrato il minimo ha alleggerito le cose e aiutato il nostro approccio”.