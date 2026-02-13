Rebecca Passler, atleta del biathlon, ha ottenuto l'autorizzazione a partecipare alle Olimpiadi. La Commissione Nazionale Antidoping (NADAB) ha infatti revocato la sua sospensione, precedentemente disposta in via cautelare a seguito di una positività al letrozolo riscontrata in un controllo antidoping.

La decisione della Commissione Nazionale Antidoping

La Commissione Nazionale Antidoping ha esaminato attentamente la posizione di Passler, giungendo alla decisione di revocare la sospensione. Questo provvedimento consente all'atleta di tornare a gareggiare e di prendere parte agli appuntamenti agonistici previsti, inclusa la partecipazione alle Olimpiadi a partire dal 16 febbraio.

Il percorso della vicenda

La vicenda aveva visto inizialmente il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) dichiararsi privo di giurisdizione sul ricorso presentato da Passler. Di conseguenza, la decisione finale era stata rimandata alla Commissione Nazionale Antidoping. Dopo aver esaminato il caso, la Commissione ha optato per la revoca della sospensione, ponendo così fine alla vicenda e permettendo il rientro dell'atleta nella squadra.

Implicazioni per l'atleta

La revoca della sospensione segna un momento cruciale per Rebecca Passler, che potrà ora difendere i colori della nazionale nelle competizioni olimpiche. La decisione della Commissione Nazionale Antidoping è stata accolta con soddisfazione dall'atleta e dal suo entourage, che possono ora concentrarsi sugli impegni sportivi imminenti.