La Repubblica Dominicana ha ottenuto una vittoria sorprendente contro gli Stati Uniti nelle qualificazioni americane ai Mondiali di basket 2027, imponendosi 87‑79 alla Frontwave Arena di Oceanside, California. Il successo arriva in un contesto in cui gli USA schieravano una formazione priva di stelle NBA, composta principalmente da giocatori della G League e veterani, mentre i dominicani hanno potuto contare su cinque uomini in doppia cifra.

Il contesto e i protagonisti

Gli Stati Uniti, privi di giocatori NBA, si sono affidati a elementi come James Wiseman, seconda scelta al draft 2020, Elfrid Payton e Brandon Knight, quest’ultimo miglior realizzatore con 20 punti.

Tuttavia, non è bastato per evitare la sconfitta contro una Repubblica Dominicana determinata e ben organizzata.

La prestazione dominicana

Tra i protagonisti del successo dominicano spicca Jassel Pérez, guardia del Granada in Liga ACB, autore di un doppio‑doppio da 20 punti e 10 rimbalzi. Al suo fianco, Andersson Mejía, dei Mexico City Capitanes in G League, ha contribuito con 14 punti. In totale, cinque giocatori dominicani hanno raggiunto la doppia cifra, a testimonianza della profondità e dell’equilibrio della squadra.

Implicazioni nel girone

Con questo risultato, Repubblica Dominicana, Stati Uniti e Messico si trovano tutte a quota 2‑1 nel girone A, mentre il Nicaragua resta ultimo a 0‑3. La vittoria dominicana rilancia le ambizioni caraibiche nella corsa alla qualificazione, complicando il cammino degli USA.

Un successo storico

Si tratta della prima vittoria della Repubblica Dominicana sugli Stati Uniti in una partita ufficiale dal 1989, quando si imposero 116‑108 in un incontro di qualificazione al Mondiale. Un risultato che segna una svolta significativa nella storia del basket dominicano.