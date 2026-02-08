Il Valsugana Rugby Padova ha ottenuto una vittoria schiacciante contro il Neapolis Campania Felix, imponendosi per 99‑0 nel recupero della settima giornata della Serie A Élite femminile. La partita, disputata sul campo sintetico del Campo 2, ha visto le padovane dominare davanti al proprio pubblico in una domenica soleggiata. La squadra ha offerto una prestazione di grande intensità e qualità, ritrovando anche la giocatrice Giordana Duca e confermando la propria solidità in ogni fase del gioco.

Una partenza folgorante e un dominio costante

La partita si è indirizzata fin dai primi minuti con la meta di De Santis, arrivata dopo appena un giro di lancette, che ha dato il via a una lunga serie di marcature.

Michela Sillari si è dimostrata impeccabile sia dalla piazzola che nella gestione offensiva. Altrettanto efficaci sono state le prestazioni di Ostuni, Jeni, Vecchini e della stessa Duca, che hanno contribuito ad ampliare il divario già nel primo tempo, chiuso sul punteggio di 47‑0. Nella ripresa, il copione non è cambiato: il Valsugana ha continuato a spingere con ordine e profondità, segnando mete a ripetizione con Aggio, Maris, ancora Ostuni, De Santis e Stevanin, fino alla segnatura finale di Tonellotto allo scadere.

Bonus offensivo, classifica e prossimi impegni

Il successo, accompagnato dal bonus offensivo, ha portato le Astori a quota 49 punti in classifica. La squadra resta in attesa del recupero di lunedì sera tra Villorba, attualmente a 39 punti, e Benetton.

In totale, sono state quindici le mete realizzate. Michela Sillari si è distinta come protagonista assoluta, anche grazie al suo contributo al piede con 12 trasformazioni su 15, venendo premiata come Player of the Match. In classifica, dietro alla capolista Valsugana e al Villorba, restano in scia il Colorno (35 punti) e il Benetton Treviso (30 punti, con una gara in meno). Il Neapolis rimane fermo a 1 punto, appaiato all’IVECO CUS Torino. Le due formazioni si affronteranno il 1 marzo in uno scontro diretto che si preannuncia decisivo per la salvezza.

Il contesto della stagione

Nel corso della stagione, Valsugana e Villorba hanno spesso occupato le prime posizioni della classifica. Già nel quinto turno, il Valsugana aveva battuto il Colorno per 43‑12, mantenendo il punteggio pieno, mentre il Villorba aveva sconfitto il Neapolis per 107‑0, rimanendo a un punto dalla vetta. Nella sesta giornata, il Valsugana aveva poi vinto il big match in casa del Villorba per 13‑7, consolidando ulteriormente il proprio primato in classifica.