Il capitano della nazionale italiana di rugby, Michele Lamaro, ha delineato il quadro in vista del Sei Nazioni, dichiarando: “Il sogno, poi, nella testa è fisso: vincere una partita alla volta. Senza questo sogno tutti gli sforzi sarebbero un po’ inutili”. Ha definito il torneo “tra i più importanti e difficili al mondo”, riconoscendo la “qualità delle squadre”. Lamaro ha posto l’accento sul “focus che resta sulla prestazione, perché è l’unica cosa che ci può permettere di competere ed essere lì a venti minuti dalla fine e provare a vincere”.

Il capitano ha poi illustrato le strategie per migliorare l’approccio iniziale alle partite: “I primi quindici minuti sono sempre difficili, ma ci sono degli accorgimenti strategici che possiamo adottare.

Noi vogliamo iniziare forte e non aspettare che ci mettano in difficoltà. Se dovesse arrivare [la difficoltà], saremo pronti allo tsunami dei primi venti minuti che arriverà, ma vogliamo esserlo noi questo tsunami. Ci siamo allenati tanto su questo in settimana”.

La conferenza stampa di presentazione

Le dichiarazioni di Lamaro sono giunte nel corso della conferenza stampa tenuta alla vigilia della sfida contro la Scozia, valida per la prima giornata del Sei Nazioni. Il capitano ha ribadito che, pur coltivando il sogno della vittoria, l’attenzione principale è rivolta alla qualità della prestazione, considerata la chiave per rimanere in partita fino al fischio finale.

La nuova immagine dell’Italia e la preparazione tattica

In una distinta conferenza stampa, il commissario tecnico Gonzalo Quesada ha osservato come l’immagine della nazionale sia mutata: “Oggi la comunicazione intorno a noi è cambiata, siamo quasi noi i favoriti, la squadra che può giocarsela davvero. Una vittoria scozzese oggi risulterebbe la sorpresa”. Quesada ha aggiunto: “Dobbiamo goderci il momento, senza però aggiungerci pressioni inutili” e che “nessuno nello staff può sbagliare approccio o preparazione”.

Quesada ha altresì evidenziato l’importanza del fattore campo: giocare all’Olimpico, davanti a famiglie e pubblico, rappresenterà una motivazione in più. Ha concluso affermando che l’obiettivo è “essere di ispirazione, comunicare emozioni e valori quando andiamo in campo”.