La Coppa del Mondo maschile di salto con gli sci riprende a Bad Mitterndorf dopo la pausa per i Giochi Olimpici di Milano Cortina. Nella qualificazione odierna, valida per la prima delle due gare individuali del weekend, Stephan Embacher ha ottenuto il miglior punteggio con 210,4 punti grazie a un salto di 219 metri. L’Italia può festeggiare la qualificazione di Alex Insam e Giovanni Bresadola.

Embacher primo, Ortner più lungo

Il salto più lungo della serie è stato realizzato dall’austriaco Maximilian Ortner con 220,5 metri, ma non è stato sufficiente per superare Embacher in classifica.

Alle spalle del vincitore si è piazzato il giapponese Naoki Nakamura, staccato di un punto e mezzo, seguito dallo sloveno Domen Prevc e dall’austriaco Daniel Tschofenig.

Buona prova degli azzurri

Nonostante alcune defezioni tra i favoriti, tra cui i giapponesi Tomofumi Naito e Ren Nikaido, e la squalifica di Anze Lanisek, l’Italia ha centrato l’obiettivo. Alex Insam si è classificato 21°, mentre Giovanni Bresadola ha ottenuto il 33° posto, assicurandosi entrambi la partecipazione alla gara principale.

Ripresa del circuito

La tappa di Bad Mitterndorf rappresenta la quindicesima prova della stagione 2025‑2026 della Coppa del Mondo maschile. Il circuito riprende dopo quasi quattro settimane di stop, interruzione dovuta ai Giochi Olimpici di Milano Cortina.

Continuità di rendimento azzurra

La qualificazione di Insam e Bresadola conferma la continuità di rendimento degli azzurri nelle fasi preliminari delle gare di Coppa del Mondo. Questo risultato è significativo in un contesto di forte concorrenza internazionale e di fronte alle sfide tecniche presentate dai trampolini di volo.