Le protagoniste del salto con gli sci femminile tornano in gara nel fine settimana. La Coppa del Mondo donne riprende infatti dalla storica ‘Classica austriaca’ di Hinzenbach, tappa numero quattordici del circuito, in programma sul trampolino Aigner‑Schanze (HS90).

Un trampolino storico e tecnico

L’Aigner‑Schanze, situato in Oberösterreich, fa parte del “Club 20”, un gruppo esclusivo di trampolini che hanno ospitato almeno venti gare individuali valide per la Sfera di cristallo. Hinzenbach vanta addirittura venticinque competizioni ospitate, confermandosi una presenza costante nel calendario, con un’unica assenza nel 2013 e nel 2018.

Il punto HS è fissato a novanta metri, rendendo l’impianto il più piccolo tra quelli di primo livello. Questa caratteristica non è legata all’età dell’impianto, tecnicamente avanzato, bensì alla conformazione fisica del luogo in cui è stato costruito.

Storia recente e protagoniste

La prima gara femminile a Hinzenbach risale al 4 febbraio 2012, mentre l’ultima si è tenuta il 23 febbraio 2025. Tra le atlete che hanno conquistato la vittoria negli ultimi dieci anni spiccano nomi come Sara Takanashi (Giappone), Maren Lundby (Norvegia), Chiara Kreuzer (Austria), Nika Vodan (Slovenia), Urša Bogataj (Slovenia), Eva Pinkelnig (Austria) e Nika Prevc (Slovenia).

Tra le atlete ancora in attività, Sara Takanashi vanta un impressionante record di dieci podi (otto vittorie, un secondo e un terzo posto).

Seguono Eva Pinkelnig (sei podi), Nika Vodan (cinque), Nika Prevc (quattro), Katharina Schmid (quattro), Chiara Kreuzer (tre), Ema Klinec (due), Selina Freitag (due), Silje Opseth (due), e singole presenze sul podio per Juliane Seyfarth, Julia Kykkänen, Lara Malsiner, Lisa Eder, Eirin Maria Kvandal, Josephine Pagnier, Nozomi Maruyama e Abigail Strate.

Per nazioni, l’Austria guida la classifica dei podi con ventitré (nove vittorie, nove secondi e cinque terzi posti), seguita da Slovenia (quindici), Giappone (undici), Germania (undici), Norvegia (otto), Stati Uniti (tre), e con un podio ciascuna Finlandia, Italia, Francia e Canada.

Le azzurre a confronto

Analizzando le prestazioni delle atlete italiane, Lara Malsiner ha superato le qualificazioni in quattordici delle diciassette gare disputate, entrando in zona punti undici volte.

Ha ottenuto cinque top‑ten e un podio, il terzo posto del 9 febbraio 2020. Annika Sieff ha superato quattro qualificazioni su quattro, entrando in zona punti tre volte e registrando il suo miglior risultato con il quattordicesimo posto il 25 febbraio 2025. Jessica Malsiner ha superato nove qualificazioni su tredici, con sei ingressi in zona punti e un miglior piazzamento ventunesimo il 7 febbraio 2021. Martina Ambrosi ha superato quattro qualificazioni su nove, con un trentacinquesimo posto come miglior risultato il 27 febbraio 2022. Martina Zanitzer e Noelia Vuerich non hanno ancora superato alcuna qualificazione.

Calendario e contesto stagionale

La tappa di Hinzenbach per le donne è prevista nel calendario ufficiale FISI per il 28 febbraio 2026 (trampolino normale femminile), seguita da un’altra gara il 1º marzo 2026, sempre a Hinzenbach.

La stagione femminile proseguirà poi con tappe a Lahti (Finlandia) il 6 e 7 marzo, Oslo (Norvegia) il 14 e 15 marzo, per concludersi a Planica (Slovenia) il 28 marzo 2026.