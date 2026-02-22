Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha commentato il pareggio per 0-0 contro il Cagliari all’Unipol Domus, soffermandosi sull’ennesimo infortunio che ha colpito la squadra: Nicolò Rovella ha riportato una frattura alla clavicola. “Ne avevamo sei, ora si è aggiunto Rovella con una frattura alla clavicola. Non è solo un momento: è tutta la stagione che va in questo modo”, ha dichiarato Sarri al termine della partita.

Un’altra tegola in una stagione difficile

Il tecnico ha espresso la sua frustrazione per le scelte tattiche della squadra: “Io sto giocando un calcio diverso da quello che faccio normalmente.

Non mi sono piaciute alcune scelte della squadra, abbiamo portato troppo palla. Anche se la squadra mentalmente c’è, non è vero che non ha motivazioni. Cagliari è un campo difficile dove hanno perso Juventus e Roma: qui senza motivazioni perdi. Dovevamo verticalizzare di più. Meglio negli ultimi venti minuti, ma avremmo dovuto fare bene tutta la partita”.

Emergenza in attacco e assenze pesanti

Sarri ha poi aggiunto: “Zaccagni è appena tornato con due o tre allenamenti. Ratkov è catapultato in un’altra realtà, deve ancora adattarsi. Ma è una stagione così: i giocatori che si fermano, poi rientrano. Ci manca anche il pubblico, in casa e in trasferta. Un’imposizione quella delle trasferte: come se si togliesse la patente a tutti perché alcuni vanno contromano”.

Conferma medica e prossimi passi

Dopo gli accertamenti clinici e strumentali eseguiti, è emersa una frattura scomposta della clavicola destra per Rovella. Il centrocampista rientrerà a Roma con la squadra e nelle prossime ore sarà sottoposto a visita ortopedica specialistica che fornirà indicazioni sui tempi di recupero.