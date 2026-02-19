La prima medaglia d’oro nella storia dello sci alpinismo alle Olimpiadi è stata conquistata dalla svizzera Marianne Fatton. La campionessa si è imposta nella finale sprint femminile, disputata sulla pista Stelvio di Bormio, in condizioni meteo avverse caratterizzate da una violenta nevicata. L’atleta italiana Giulia Murada, pur mostrando un’ottima performance nella propria batteria, non è riuscita a salire sul podio, chiudendo la gara al quinto posto, a oltre quindici secondi dalla vincitrice e a cinque secondi dal bronzo.

La prima storica finale olimpica di sci alpinismo

La finale sprint femminile di sci alpinismo, un evento storico per la disciplina, si è svolta a Bormio, nell’ambito dei Giochi Olimpici Invernali di Milano‑Cortina 2026. La competizione ha visto la vittoria della svizzera Marianne Fatton, seguita dalla francese Emily Harrop, medaglia d’argento, e dalla tedesca Ana Alonso Rodriguez, che si è aggiudicata il bronzo. Giulia Murada, atleta originaria di Albosaggia, ha concluso la sua prova al quinto posto, una posizione influenzata da due cambi di materiale non eseguiti con la massima efficacia.

Condizioni difficili e la gara di Giulia Murada

Le condizioni meteorologiche hanno rappresentato un fattore determinante durante la competizione, con una fitta nevicata che ha reso il tracciato particolarmente impegnativo.

Nonostante Murada avesse dominato la propria batteria, la sua performance non è stata sufficientemente rapida nei due cambi, compromettendo il risultato finale e distanziandola dal podio.

L’esordio olimpico dello sci alpinismo

Lo sci alpinismo ha debuttato ufficialmente alle Olimpiadi invernali proprio con l’edizione di Milano‑Cortina 2026, e la sprint femminile ha rappresentato la prima finale nella storia di questo sport a cinque cerchi. Giulia Murada, nata nel 1998 e originaria di Albosaggia, è riconosciuta come una delle atlete di punta della specialità. Nella gara odierna ha dimostrato il suo indubbio potenziale, ma non è riuscita a tradurlo in una medaglia olimpica.