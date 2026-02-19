Oggi, giovedì 19 febbraio, alle Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026 debutta ufficialmente lo sci alpinismo, con le gare sprint femminile e maschile in programma a Bormio. In contemporanea, Daniele Di Stefano sarà impegnato nei 1 500 metri maschili di speed skating, cercando di migliorare la sua recente prestazione.

Lo sci alpinismo entra nella storia

Per la prima volta nella storia dei Giochi Invernali, lo sci alpinismo fa il suo ingresso nel programma olimpico. Le batterie femminili di sprint si sono svolte al mattino sotto una fitta nevicata, con Giulia Murada e Alba De Silvestro qualificate per le semifinali.

Murada ha dominato la propria batteria, mentre De Silvestro è passata come “lucky loser”. Michele Boscacci, invece, è stato eliminato nelle qualificazioni maschili.

Le semifinali femminili sono previste per le 12:55, seguite dalla finale alle 13:55. La finale maschile è in programma alle 14:15.

Speed skating: Di Stefano cerca il riscatto

Al Milano Speed Skating Stadium, Daniele Di Stefano sarà in pista alle 16:30 per i 1 500 metri maschili. Dopo un sorprendente settimo posto nei 1 000 metri, l’azzurro punta a migliorare la sua performance su una distanza più congeniale. La gara sarà trasmessa in diretta su Rai2 e in streaming su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 e DAZN, con la cronaca testuale affidata a OA Sport.

La disciplina dello sci alpinismo

Lo sci alpinismo, noto anche come SkiMo, era già apparso ai Giochi Olimpici Giovanili Invernali di Losanna 2020 e oggi fa il suo debutto ufficiale a livello olimpico. La disciplina prevede sprint che combinano tratti in salita con pelli, tratti a piedi e discese tecniche, con una durata media di circa tre minuti e mezzo per batteria. L’Italia schiera tre atleti: Alba De Silvestro, Giulia Murada e Michele Boscacci, selezionati dalla FISI.