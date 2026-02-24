Lo sci alpino maschile italiano guarda con apprensione al quadriennio che conduce alle Olimpiadi di Annecy 2030, dopo il brillante inizio a Milano Cortina 2026. L’argento di Giovanni Franzoni e il bronzo di Dominik Paris in discesa libera hanno acceso un faro sul settore della velocità, ma le discipline tecniche restano in affanno e mancano nomi nuovi pronti a raccogliere la sfida.

La velocità come punto di riferimento

Giovanni Franzoni emerge come il principale punto di riferimento per il futuro: il bresciano ha vissuto una stagione eccezionale e si è affermato tra i migliori al mondo nella velocità.

Il suo ruolo sarà cruciale nei prossimi anni, anche se resta da capire se potrà estendere il suo rendimento al gigante, aprendo la strada a un sogno più ambizioso, quello della classifica generale.

Benjamin Jacques Alliod, ventiseienne valdostano, è un altro nome su cui si punta con fiducia: la sua crescita costante in discesa libera, culminata con un quinto posto a Crans Montana, lo rende un possibile protagonista per il 2030.

Max Perathoner e Gregorio Bernardi, medagliati ai Mondiali juniores del 2024, rappresentano due giovani promesse da seguire: entrambi devono però compiere un salto di qualità per essere competitivi in Coppa del Mondo.

Le discipline tecniche in difficoltà

Alex Vinatzer, nonostante la delusione alle Olimpiadi di casa, resta il faro delle discipline tecniche.

A 26 anni, il suo talento è indiscusso, ma la pressione e la mancanza di continuità hanno minato la sua sicurezza. Il nuovo responsabile tecnico di gigante e slalom avrà il compito di riportarlo ai livelli attesi.

Il panorama tecnico italiano appare però fragile: non si intravedono atleti in grado di competere per piazzamenti di rilievo in Coppa del Mondo. Tommaso Saccardi, emerso nello slalom olimpico e con buoni risultati in Coppa Europa, è chiamato a un salto di qualità nella prossima stagione.

Filippo Della Vite, ventiquattrenne, ha già dimostrato di poter essere un atleta da Top‑10 prima di attraversare un periodo negativo dal quale non sembra ancora essersi ripreso. Stefano Pizzato, ventiduenne, ha ottenuto risultati incoraggianti in Coppa Europa, ma per il livello superiore serve ancora tempo e lavoro.

Il futuro dello sci alpino maschile

Il quadriennio verso Annecy 2030 si apre con luci e ombre per lo sci alpino maschile italiano. La velocità può contare su figure solide come Franzoni e Alliod, mentre le tecniche richiedono un rilancio urgente. Il tempo non è molto e serve agire con decisione per costruire un futuro competitivo.