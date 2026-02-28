Marco Odermatt si conferma saldamente al comando della classifica generale della Coppa del Mondo maschile di sci alpino, forte di un vantaggio netto sugli inseguitori. Dopo la discesa di Garmisch‑Partenkirchen, lo svizzero guida con 1485 punti, precedendo Lucas Pinheiro Braathen (798) e Atle Lie McGrath (694). Il miglior italiano è Giovanni Franzoni, ottavo con 514 punti.

Situazione generale e distacchi

La classifica generale vede Odermatt dominare con 1485 punti. Alle sue spalle si posizionano Braathen con 798 e McGrath con 694. Lo svizzero vanta un margine di 687 punti sul secondo e 791 sul terzo classificato.

Franzoni, con 514 punti, si afferma come il primo degli italiani, occupando l'ottava posizione.

Classifiche di specialità

Nello slalom speciale, la vetta è occupata da Atle Lie McGrath con 452 punti, seguito da Braathen (451) e Clément Noël (435). Nel gigante, Odermatt comanda con 450 punti, davanti a Braathen (347) e Meillard (326); Alex Vinatzer si colloca settimo con 220 punti. Nel super‑G, Odermatt è primo con 425 punti, con Kriechmayr (267) e Babinsky (243) a seguire; Franzoni è quinto con 240 punti. Nella discesa libera, Odermatt guida con 610 punti, Von Allmen è secondo (435) e Paris terzo (325); Franzoni occupa la quarta posizione con 274 punti.

Prossimi appuntamenti stagionali

La stagione proseguirà con due gare veloci in Val di Fassa, un preludio alle Finali di Coppa del Mondo che si svolgeranno a Lillehammer, in Norvegia.

Classifica FIS aggiornata

Secondo la classifica ufficiale FIS, aggiornata dopo ventotto gare su trentotto, Odermatt guida con 1385 punti. Seguono Braathen (798), McGrath (694), Meillard (683) e Kristoffersen (655). Anche in questa graduatoria, Franzoni si distingue tra i migliori italiani, posizionandosi all'ottavo posto con 464 punti.