L’Italia si prepara a scendere in pista nello sci alpino paralimpico alle Paralimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026, in programma dal 6 al 15 marzo. Sette atleti sono pronti a difendere i colori azzurri sulle nevi di casa, con l’obiettivo di conquistare medaglie.

I protagonisti della squadra

Tra i principali contendenti spicca Renè De Silvestro, 29 anni, altoatesino, alla sua terza partecipazione ai Giochi. Già vincitore di un oro in gigante e un argento in slalom ai Mondiali 2025, oltre a un argento in gigante e un bronzo in slalom a Pechino 2022, è considerato tra i favoriti nelle discipline tecniche.

Chiara Mazzel, 29 anni, trentina, reduce da due secondi posti mondiali in slalom e gigante, mira a brillare davanti al pubblico italiano nella sua seconda esperienza paralimpica. A Pechino 2022 si era classificata settima nello slalom.

Giacomo Bertagnolli, 27 anni, trentino, portabandiera a Pechino 2022, dove ha conquistato quattro medaglie (oro in slalom e supercombinata, argento in superG e gigante), arriva a Milano‑Cortina da campione del mondo in carica nelle discipline tecniche.

Altri atleti in gara con ambizioni di risultato sono Federico Pellizzari, quarto in gigante e quinto in supercombinata a Pechino 2022, che cercherà di migliorare i suoi piazzamenti. Martina Vozza, con un secondo posto in slalom e gigante nel 2025 e tre vittorie (superG, discesa e combinata) nel 2023, ambisce a un ruolo da protagonista.

Completano la delegazione Davide Bendotti e Luca Palla, pronti a gareggiare con determinazione nel contesto più importante del quadriennio.

Il contesto della squadra e il programma

La delegazione italiana nello sci alpino paralimpico sarà dunque composta da sette atleti: De Silvestro, Mazzel, Bertagnolli, Pellizzari, Vozza, Bendotti e Palla. I Giochi prenderanno il via con la cerimonia d’apertura il 6 marzo all’Arena di Verona.

Forma e risultati recenti degli atleti

La Coppa del Mondo ha confermato l’ottima forma di Bertagnolli e Mazzel. A Sankt Moritz, Bertagnolli ha ottenuto due vittorie in gigante, mentre Mazzel ha conquistato un terzo posto e una vittoria nelle prove tecniche.

A Méribel, Bertagnolli si è imposto nello slalom gigante nella categoria Vision Impaired, mentre De Silvestro ha ottenuto un secondo posto nello slalom gigante Sitting.

Nella stessa tappa, Mazzel è salita sul secondo gradino del podio nella categoria Vision Impaired. Pellizzari ha sfiorato il podio con un quarto posto e Vozza ha chiuso quinta, dimostrando la competitività dell'intera squadra.