Domani, venerdì 6 febbraio, le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 saranno teatro di importanti appuntamenti con lo sci alpino. In programma la terza prova cronometrata della discesa libera maschile e la seconda prova femminile. L'evento si svolgerà sulla pista Stelvio di Bormio per gli uomini e sull’Olympia delle Tofane a Cortina d’Ampezzo per le donne. Entrambe le sessioni sono fissate per le ore 11.30. La copertura sarà esclusivamente in streaming, con una diretta testuale offerta da OA Sport.

Dettagli delle prove cronometrate

La terza prova cronometrata della discesa libera maschile si terrà sulla rinomata Stelvio di Bormio.

Parallelamente, la seconda prova femminile si svolgerà sull’iconica Olympia delle Tofane a Cortina d’Ampezzo. Entrambe le competizioni avranno inizio alle ore 11.30. Questi appuntamenti rappresentano un momento cruciale per gli atleti, impegnati nell’affinamento della preparazione in vista delle gare ufficiali che assegneranno le medaglie.

Modalità di visione

Le prove cronometrate non saranno trasmesse in diretta televisiva. L’accesso sarà garantito unicamente tramite streaming, disponibile sulle piattaforme Discovery+ e HBO Max, previa sottoscrizione di un abbonamento. Per coloro che desiderano seguire l’evento in tempo reale senza abbonamenti, OA Sport metterà a disposizione una diretta live testuale.

Contesto e protagonisti

Le prove cronometrate assumono un significato particolare, specialmente per gli atleti italiani considerati tra i favoriti. Nella categoria maschile, l’attenzione si concentra su Dominik Paris e Giovanni Franzoni, atleti che hanno già dimostrato ottime performance nei test precedenti. Per quanto riguarda la competizione femminile, gli sguardi sono rivolti a Federica Brignone, che sta recuperando da un grave infortunio, e a Sofia Goggia, atleta sempre competitiva sulle piste di Cortina.

Calendario e gare imminenti

Le prove cronometrate del 6 febbraio si inseriscono in un calendario più ampio di test e gare previste per le Olimpiadi Invernali. La discesa libera maschile assegnerà le prime medaglie olimpiche sabato 7 febbraio, sempre alle ore 11.30.

La discesa libera femminile seguirà il giorno successivo. Le prime due prove maschili si sono svolte mercoledì 4 e giovedì 5 febbraio, mentre la prima prova femminile ha avuto luogo giovedì 5 febbraio, tutte con inizio alle ore 11.30.