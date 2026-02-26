La Coppa del Mondo di sci di fondo riprende con un appuntamento di grande rilievo a Falun, in Svezia. Nel fine settimana si disputeranno una sprint a skating e uno skiathlon. L’evento assume un valore particolare poiché si svolge nella stessa località che ospiterà i Mondiali 2027, fungendo da vero e proprio anticipo della rassegna iridata.

Falun: un ponte tra passato e futuro

La località svedese torna al centro della scena internazionale. Già teatro dei Mondiali nel 1954, 1974, 1993 e 2015, Falun ospiterà nuovamente la massima competizione iridata nel 2027.

Il weekend di Coppa del Mondo in corso rappresenta dunque un collegamento ideale tra il recente passato, con i Giochi olimpici di Milano Cortina 2026, e il futuro imminente.

Le ambizioni italiane e i precedenti azzurri a Falun

L’Italia vanta una lunga tradizione di successi a Falun. Nelle ottantuno gare individuali maschili disputate tra il 1954 e il 2025, gli azzurri hanno collezionato oltre dieci podi, ma una sola vittoria. Quest’ultima è stata firmata da Federico Pellegrino nella sprint a skating del 2017. Tra i piazzamenti più significativi si ricordano il terzo posto di Silvio Fauner nell’inseguimento del 1993, i secondi posti di Fauner nel 1995, di Fulvio Valbusa nel 1996, di Pietro Piller Cottrer nel 2004, di Giorgio Di Centa nel 2011, di Francesco De Fabiani nel 2016, e ancora Pellegrino con un secondo e un terzo posto nel 2018, oltre al terzo posto nel 2023.

Il programma del weekend prevede la sprint a skating il sabato e lo skiathlon la domenica. Il contesto è ben noto ad atleti e tecnici, senza necessità di scoprire nulla di nuovo.

Preparativi per i Mondiali 2027

Falun ospiterà la Coppa del Mondo di sci di fondo dal 28 febbraio al 1° marzo 2026, evento che fungerà da preludio ai Mondiali 2027. Il calendario conferma l’importanza dell’evento come preparazione alla rassegna iridata.

Il comitato organizzatore dei Mondiali 2027 ha già avviato collaborazioni strategiche con partner come SCA e Svenska Spel. Questi sostengono l’evento del 2026 e rafforzano il percorso verso il grande appuntamento del 2027.