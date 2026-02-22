La 50 km femminile di sci di fondo si prepara a fare il suo esordio olimpico alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. L'evento, che si terrà a Tesero, segna un momento storico: è la prima volta che questa distanza viene inclusa nel programma femminile, un passo significativo verso la parità di genere nello sci di fondo.

Un traguardo storico per lo sci di fondo

L'introduzione della 50 km femminile è stata accolta con grande favore da atlete e appassionati. Fino a questo momento, la prova più lunga per le donne alle Olimpiadi era la 30 km. L'aggiunta della 50 km consentirà alle fondiste di cimentarsi in una delle gare più impegnative e prestigiose del circuito, una distanza già da tempo presente nel programma maschile.

Le attese e le possibili protagoniste

Si prevede la partecipazione di numerose atlete di alto livello, provenienti da nazioni come Svezia, Norvegia, Svizzera e Italia. La competizione si annuncia intensa e spettacolare, con la concreta possibilità di vedere emergere nuove stelle nel panorama olimpico. Il pubblico italiano seguirà con particolare interesse le performance delle azzurre, che avranno il vantaggio del tifo casalingo.

L'appuntamento con la 50 km femminile a Milano-Cortina 2026 è pertanto uno dei più attesi e rappresenta un momento di svolta per lo sci di fondo a cinque cerchi.