Il fondista valdostano Federico Pellegrino ha annunciato che la sua ultima competizione olimpica sarà la 50 km ai Giochi di Milano‑Cortina 2026. Questa scelta rappresenta un ideale epilogo della sua carriera, disputato davanti al pubblico di casa.

Un palmarès di rilievo

La carriera di Pellegrino è caratterizzata da numerosi successi. Ha conquistato due Coppe del Mondo sprint, a cui si aggiungono due secondi posti e un terzo nella medesima classifica. Vanta inoltre un terzo posto nella classifica generale del 2023 e un 2026 ancora in corso. In Coppa del Mondo ha ottenuto diciassette vittorie individuali e quarantasette podi.

A questi si aggiungono tre successi in team sprint e uno in staffetta (a Dobbiaco nel 2023), oltre a nove podi in team sprint e tre in staffetta.

Sul palcoscenico mondiale, Pellegrino ha conquistato l'oro nella sprint nel 2017, quattro argenti (due nella sprint e due nel team sprint) e due bronzi nel team sprint. Alle Olimpiadi ha ottenuto due argenti (nella sprint a tecnica classica nel 2018 e nella sprint a tecnica libera nel 2022) e due bronzi nelle gare a squadre a Milano‑Cortina 2026.

Stile e impegno di un campione

Pellegrino si è distinto non solo come atleta di altissimo livello, capace di mantenere una presenza costante nelle competizioni nell'ultimo decennio, ma anche come figura apprezzata per il suo atteggiamento.

Mai sopra le righe, ha sempre dimostrato attenzione al contesto e chiarezza nell'esprimere le proprie opinioni, come nel caso delle critiche rivolte ai calendari della Coppa del Mondo. La sua influenza sullo sci di fondo italiano è stata profonda, e la sua eredità sembra già orientata verso giovani talenti come Elia Barp.

Il saluto nazionale in Valle d’Aosta

Oltre alla 50 km olimpica, Pellegrino ha scelto di concludere la sua carriera anche a livello nazionale partecipando ai Campionati Italiani Assoluti di sci di fondo. L'evento si svolgerà a Saint‑Barthélemy dal 27 al 29 marzo 2026. Sarà un'occasione per celebrare lo sport e la sua terra, un gran finale voluto per esprimere gratitudine alla comunità valdostana, ai tifosi, alle istituzioni e a tutti coloro che lo hanno sostenuto nel suo percorso sportivo.