Federico Pellegrino ha centrato l’obiettivo prefissato: conquistare due medaglie nelle gare a squadre alle Olimpiadi di Milano‑Cortina 2026. Il fondista valdostano ha ottenuto il bronzo nella team sprint in coppia con Elia Barp e un altro bronzo nella staffetta, portando così a quattro il totale delle sue medaglie olimpiche.

Un traguardo atteso e meritato

“L’obiettivo era vincere due medaglie in questa Olimpiade nelle prove a squadre. Ho avuto una grande spinta dal pubblico, tutto questo mi ha dato energie da mettere sugli sci. Sono grato a tutti quelli che sono giunti in Val di Fiemme per sostenerci” ha dichiarato Pellegrino, sottolineando il ruolo fondamentale del tifo e dell’ambiente di gara.

Ha aggiunto: “È bellissimo perché a questi risultati abbiamo lavorato duramente negli ultimi quattro anni, ma anche nei precedenti. Competere per una medaglia in un evento a squadre è bellissimo, fin dal 2013 ho fatto gare con compagni di squadra e ce l’abbiamo sempre messa tutta. Però negli ultimi quattro anni era diventato un must, dovevamo uscire con una medaglia per dare un senso al percorso degli ultimi quattro anni”.

La storia continua, i giovani sono pronti

Raccolte da Eurosport tramite il feed mondiale olimpico, le sue parole proseguono con un messaggio di fiducia verso il futuro: “La storia continua, adesso abbiamo giovani forti che possono portare avanti il progetto del fondo in Italia.

Elia in futuro sarà quello che esulterà per i risultati. Aver vinto due medaglie qui nelle mie ultime Olimpiadi è qualcosa di speciale”.

Il contesto delle medaglie

Il bronzo nella staffetta ha rappresentato un momento storico per lo sci di fondo italiano: a vent’anni dall’ultima medaglia olimpica in questa disciplina, conquistata a Torino 2006, il quartetto azzurro è tornato sul podio grazie a una frazione finale magistrale di Pellegrino, che ha recuperato ventuno secondi e ha condotto la squadra al terzo posto. “Un bronzo che vale oro. Chiude sedici anni di lavoro e lancia i miei giovani compagni nel futuro”, ha commentato commosso al traguardo.

La medaglia nella team sprint, invece, ha confermato la solidità del duo Pellegrino‑Barp e la continuità del movimento azzurro nelle prove a squadre.