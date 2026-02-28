Le qualificazioni della sprint in tecnica libera, valide per la Coppa del Mondo di sci di fondo, si sono tenute a Falun, in Svezia. La competizione ha visto alcuni atleti italiani superare il turno di qualificazione, mentre le due rappresentanti italiane sono state eliminate dalla competizione.

Qualificazioni maschili

Nel settore maschile, diversi atleti italiani hanno ottenuto l’accesso ai quarti di finale, dimostrando un buon livello di preparazione e competitività. Questo risultato positivo per la squadra maschile apre buone prospettive per le fasi successive della gara svedese.

Esito femminile

Nel settore femminile, invece, le due azzurre in gara non sono riuscite a qualificarsi per la fase successiva della sprint. L'eliminazione delle atlete italiane rappresenta un dato su cui la squadra dovrà riflettere per le prossime tappe della Coppa del Mondo.

Prospettive per la squadra italiana

La prova di Falun assume un significato particolare per la squadra italiana di sci di fondo. Mentre il settore maschile ha mostrato segnali incoraggianti con diversi atleti avanzati, quello femminile dovrà necessariamente lavorare per invertire la tendenza e migliorare i risultati nelle prossime competizioni in programma nel circuito internazionale.