Al via la staffetta femminile 4x7,5 km di sci di fondo ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. La competizione, in programma alle ore 12.00, si svolgerà sul tecnico e ondulato tracciato di Lago di Tesero, in Val di Fiemme. La Svezia, già protagonista nelle gare individuali, si presenta come la principale favorita, mentre l'Italia punta a un buon piazzamento con un quartetto giovane ma promettente.

Favorita Svezia, Norvegia principale antagonista

Il quartetto svedese è considerato il più completo, forte sia nelle frazioni in tecnica classica sia in quelle in tecnica libera.

Le sue atlete sono abituate a gestire la pressione e i finali tirati. La Norvegia rappresenta la principale rivale, forte della sua tradizione e solidità tecnica. Restare a contatto con la Svezia nelle prime due frazioni in classico sarà fondamentale per giocarsi le carte nel finale. Dietro le due potenze nordiche, Germania, Finlandia, Svizzera e Stati Uniti potrebbero inserirsi nella lotta per il podio, approfittando di eventuali cali o imprevisti.

Le azzurre: un quartetto giovane per sorprendere

L'Italia schiera un quartetto giovane ma interessante: Iris De Martin Pinter apre in tecnica classica, seguita da Caterina Ganz nella seconda frazione. Al passaggio allo skating, Martina Di Centa avrà il compito di mantenere il contatto con le migliori.

L'ultima frazione è affidata alla sprinter Federica Cassol, che potrebbe fare la differenza in caso di arrivo ravvicinato.

Contesto e precedenti della staffetta

Il format della staffetta prevede due frazioni in tecnica classica e due in tecnica libera, una formula che richiede equilibrio, profondità e capacità di gestione nei cambi di ritmo. La Svezia ha già dimostrato superiorità sia nelle prove distance sia nelle sprint, confermandosi squadra da battere. L'Italia, pur non partendo tra le favorite, punta a sfruttare la coesione del quartetto e le qualità individuali per ottenere un risultato di rilievo.

La gara si svolge oggi, 14 febbraio 2026, alle ore 12.00. La competizione sarà trasmessa in diretta su Rai2, RaiSport e in streaming su Discovery+, HBO Max, Eurosport 1 e DAZN. Sarà inoltre disponibile una diretta testuale su OA Sport.