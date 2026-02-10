La sprint femminile di sci di fondo a tecnica classica, disputata a Tesero, ha registrato uno straordinario trionfo della Svezia, con una storica tripletta sul podio. La medaglia d’oro è stata conquistata da Linn Svahn, seguita dalle connazionali Jonna Sundling (argento) e Maja Dahlqvist (bronzo).

La gara e i suoi protagonisti

L'evento si è tenuto a Tesero, in Val di Fiemme, nell'ambito dei Giochi Olimpici Invernali di Milano‑Cortina 2026. La vincitrice, Linn Svahn, ha fermato il cronometro sul tempo di 4’03”05, precedendo di misura le sue compagne di squadra.

Il dominio svedese

La finale ha sancito l'indiscusso dominio della squadra svedese. Linn Svahn ha tagliato per prima il traguardo, confermando la superiorità delle atlete scandinave in questa disciplina. La tripletta rappresenta un risultato di eccezionale rilevanza per lo sci di fondo femminile svedese.

Contesto e retroscena

La performance di Linn Svahn assume un valore ancor più significativo se si considera il suo recente ritorno alla vittoria in Coppa del Mondo. Questo successo giunge dopo un periodo complesso, segnato da infortuni e da un'assenza dalle competizioni che ne avevano messo alla prova la determinazione.

In conclusione, la sprint femminile di Tesero ha consacrato la Svezia come protagonista assoluta, con una tripletta che entra di diritto nella storia dei Giochi Olimpici Invernali.