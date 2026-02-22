Serena Williams è di nuovo eleggibile per partecipare ai tornei professionistici, inclusi quelli del Grande Slam e del circuito WTA. La notizia, giunta da Roma, indica che l’ex numero uno del mondo ha completato un periodo di sei mesi di controlli antidoping a sorpresa, rendendola idonea a ricevere eventuali wild card dagli organizzatori. Tuttavia, un ritorno ufficiale non è ancora stato annunciato.

Il contesto e le dichiarazioni di Serena Williams

La campionessa americana, detentrice di ventitré titoli Slam, ha concluso la sua carriera agli US Open del 2022.

A dicembre aveva smentito le voci su un suo possibile rientro, ma a fine gennaio ha mostrato un atteggiamento più aperto. Ospite del programma televisivo americano Today, ha risposto alla domanda sul suo ritorno con un enigmatico “Non è né sì né no. Non lo so, vedrò cosa succede”. Interrogata ulteriormente, ha precisato: “Non è un forse”.

Segnali e possibili palcoscenici per il rientro

Un ulteriore indizio è emerso all’inizio di febbraio, quando la tennista Alycia Parks, numero settantasette del mondo, ha rivelato di essersi allenata con Serena Williams, affermando: “È in ottima forma. Penso che sarebbe una forza da non sottovalutare nel tour”.

Da oggi, Serena Williams può iscriversi a tornei professionistici tramite wild card.

Tra gli appuntamenti più vicini figurano il WTA 250 di Austin (23 febbraio–1 marzo), seguito dai Masters 1000 di Indian Wells (4–15 marzo) e Miami (17–29 marzo). Queste competizioni potrebbero rappresentare il palcoscenico ideale per un suo eventuale ritorno.

Ulteriori indizi e reazioni

Altri elementi alimentano le speculazioni. Un video pubblicato su TikTok la ritrae mentre prova il servizio in campo, accompagnato dalla didascalia “Non facevo questo da settembre 2023” e dall’hashtag #summerofSerena. La reazione di Maria Sharapova, che ha commentato con un suggestivo “Wimbledon?”, e la risposta ironica di Serena (“No, tesoro”) con una risata, pur non confermando nulla, continuano a stimolare il dibattito su un possibile ritorno, forse già nella prossima stagione estiva.