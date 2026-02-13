Agli Europei 2026 di short track, disputati a Tilburg, l’Italia ha conquistato una prestigiosa medaglia d’argento nella staffetta femminile. Il quartetto azzurro, composto da Martina Valcepina, Chiara Betti, Elisa Confortola e Arianna Fontana, ha offerto una prestazione di alto livello, arrendendosi soltanto alle padrone di casa olandesi nella finale.

La gara e le protagoniste

Le azzurre hanno dimostrato grande compattezza e determinazione lungo tutto il percorso della competizione. In finale, la squadra italiana ha saputo gestire al meglio le fasi più delicate della gara, mantenendo un ritmo elevato e rispondendo agli attacchi delle avversarie.

L’Olanda, forte di una tradizione consolidata nello short track, si è imposta grazie anche alle prestazioni di atlete di spicco, ma l’Italia ha saputo difendere con autorevolezza la seconda posizione, lasciando il segno in una delle discipline più spettacolari del pattinaggio su ghiaccio.

Un risultato che conferma la crescita

Il secondo posto ottenuto a Tilburg rappresenta un importante segnale della crescita del movimento italiano nello short track femminile. Il quartetto Valcepina, Betti, Confortola e Fontana ha confermato di poter competere ai massimi livelli continentali, alimentando entusiasmo e aspettative in vista dei prossimi appuntamenti internazionali. La medaglia d’argento agli Europei 2026 è il frutto di un lavoro di squadra e di una preparazione meticolosa, che ha permesso alle azzurre di salire sul podio in una competizione di altissimo livello.

Prospettive future

Il risultato ottenuto in Olanda rafforza la fiducia nel gruppo e pone le basi per ulteriori successi. La staffetta femminile italiana si conferma tra le protagoniste della scena europea, pronta a raccogliere nuove sfide e a puntare ancora più in alto nelle prossime competizioni.