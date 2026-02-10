Arianna Fontana ha inaugurato le Olimpiadi invernali di Milano Cortina con una vittoria memorabile, conquistando l'oro nella staffetta mista di short track. "È stata una gara emozionante, abbiamo gestito tutte le prove con calma, è bellissimo iniziare così e non c’era modo migliore, ci darà una grande carica", ha dichiarato ai microfoni della Rai.

Il compagno di squadra Pietro Sighel ha aggiunto: "Ho chiuso un cerchio finalmente con l'oro olimpico – l’ho fatto con una squadra incredibile e questo mi rende molto orgoglioso.

Siamo venuti fuori in finale facilmente, in questi casi bisogna sfruttare la tensione degli altri."

Il contesto della vittoria

La staffetta mista di short track ha segnato il secondo oro per l'Italia in questi Giochi. Il quartetto azzurro, composto da Elisa Confortola, Arianna Fontana, Thomas Nadalini e Pietro Sighel, ha dominato la finale con il tempo di 2’39"019, precedendo Canada (argento) e Belgio (bronzo).

Per Fontana si tratta della dodicesima medaglia olimpica in sei edizioni, un risultato che consolida il suo primato come atleta italiana più decorata nella storia dei Giochi invernali.

La portabandiera e la leggenda dello short track

Arianna Fontana, nata a Sondrio nel 1990, è l'atleta italiana più medagliata nella storia delle Olimpiadi invernali, con dodici podi al suo attivo.

Ha esordito a Torino 2006, conquistando un bronzo nella staffetta a soli quindici anni e dieci mesi. Ha poi vinto due ori nei 500 metri a Pyeongchang 2018 e Pechino 2022, aggiungendo oggi l'oro nella staffetta mista a Milano Cortina 2026.

La staffetta mista di short track, disciplina introdotta a Pechino 2022, prevede squadre composte da due donne e due uomini. Ogni atleta gareggia secondo uno schema prestabilito: donna‑donna‑uomo‑uomo‑donna‑donna‑uomo‑uomo.

Questa vittoria rappresenta un momento storico per lo sport italiano, suggellando l'inizio dei Giochi in casa con una prestazione di alto livello e un simbolo di continuità e successo per Fontana.