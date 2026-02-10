Arianna Fontana conferma il suo straordinario legame con i Giochi Olimpici, assicurandosi una medaglia di platino nella staffetta mista di short track a Milano‑Cortina 2026. Insieme a Elisa Confortola, Thomas Nadalini e Pietro Sighel, la pattinatrice valtellinese raggiunge quota dodici medaglie olimpiche, avvicinandosi a una sola unità dal record assoluto di Edoardo Mangiarotti.

Un traguardo storico per Arianna Fontana

La vittoria nella staffetta mista permette ad Arianna Fontana di salire sul podio per la sesta edizione consecutiva dei Giochi Invernali.

Un'impresa precedentemente riuscita soltanto allo slittinista Armin Zöggeler. Inoltre, Fontana diventa la seconda atleta nella storia a conquistare una medaglia in due edizioni disputate in patria, eguagliando lo svizzero Bibi Torriani.

Primati di longevità e precocità

La ‘freccia bionda’ detiene anche due primati unici nel suo genere. È la donna italiana più giovane di sempre ad aver conquistato una medaglia ai Giochi Invernali, all'età di quindici anni e trecentoquattro giorni. Allo stesso tempo, è la più anziana ad aver vinto un oro, a trentacinque anni e trecento due giorni.

Il confronto con Edoardo Mangiarotti

Fontana si trova ora a una sola medaglia dal record assoluto di tredici podi detenuto dallo schermidore Edoardo Mangiarotti.

Quest'ultimo rimane l'atleta italiano più medagliato nella storia dei Giochi Olimpici.

Posizionamento nel panorama internazionale

Nel contesto degli sport invernali, Arianna Fontana si colloca al quarto posto nella classifica all-time per numero di medaglie. È preceduta dalla fondista norvegese Marit Bjørgen (quindici), dal biatleta norvegese Ole Einar Bjørndalen (quattordici) e dalla pattinatrice olandese su pista lunga Ireen Wüst (tredici).