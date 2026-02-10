Oggi, martedì 10 febbraio 2026, prende il via il programma individuale dello short track ai Giochi Olimpici Invernali di Milano‑Cortina 2026. Le batterie dei 500 metri femminili e dei 1000 metri maschili si svolgeranno al Forum di Assago. Per l'Italia saranno in pista Chiara Betti, Arianna Sighel, Arianna Fontana, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser e Thomas Nadalini, pronti ad affrontare avversari di alto livello fin dalle prime fasi.

500 metri donne: Betti, Sighel e Fontana subito in gara

Alle ore 10.30 inizierà la competizione femminile sui 500 metri.

Chiara Betti è inserita nella prima heat, dove incontrerà la neerlandese Xandra Velzeboer, la croata Valentina Aščić e la kazaka Olga Tikhonova. Nella terza batteria, Arianna Sighel se la giocherà con la statunitense Corinne Stoddard, la cinese Xinran Wang e la giapponese Rika Kanai. Infine, nella quarta heat, Arianna Fontana – alla sua sesta partecipazione olimpica, vent'anni dopo il debutto a Torino 2006 – affronterà la neerlandese Michelle Velzeboer, la kazaka Yana Khan e la francese Bérénice Comby. Accederanno ai quarti di finale le prime due classificate di ogni heat e quattro ripescate tra le terze classificate.

1000 metri uomini: Sighel, Spechenhauser e Nadalini in sfide impegnative

Subito dopo, alle ore 11.08, sarà il turno dei 1000 metri maschili.

Pietro Sighel gareggerà nella prima heat contro l’australiano Brendan Corey, il francese Quentin Fercoq e il kazako Denis Nikisha. Nella seconda batteria, Luca Spechenhauser si confronterà con il sudcoreano Rim Jongun, il belga Stijn Desmet e il rappresentante di Hong Kong Tsz Fung Kwok. Thomas Nadalini è invece inserito nella terza heat, dove se la vedrà con il cinese Liu Shaoang, il giapponese Shogo Miyata e l’ungherese Bence Nográdi.

Contesto e prospettive

Le batterie odierne rappresentano il primo banco di prova individuale per gli atleti azzurri, dopo l'avvio con la staffetta mista. Il format prevede l'accesso ai quarti di finale per le prime due di ogni heat, più quattro ripescati tra le terze migliori.

Il livello degli avversari è notevolmente elevato: Xandra Velzeboer e Corinne Stoddard tra le donne, Rim Jongun e Liu Shaoang tra gli uomini, sono nomi di spicco nel circuito internazionale.

Programma e contesto internazionale

Lo short track si disputa al Forum di Milano (Milano Ice Skating Arena) dal 10 al 20 febbraio 2026, con nove eventi in programma: quattro maschili, quattro femminili e una staffetta mista. Le batterie di oggi segnano l'avvio ufficiale delle competizioni individuali, dopo la staffetta mista che ha assegnato le prime medaglie della rassegna.

Tra gli avversari più attesi, Xandra Velzeboer è campionessa mondiale in carica sui 500 metri e guida la classifica World Tour 2025‑26 sulla distanza. Tra gli uomini, Pietro Sighel è leader della classifica di specialità sui 1000 metri nel World Tour, mentre William Dandjinou figura primo nella classifica generale.