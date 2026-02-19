Venerdì 20 febbraio segna l'ultima giornata di competizioni di short track alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L'Italia si prepara a salutare il pubblico di casa sul ghiaccio del Forum di Assago, con in programma i 1500 metri femminili e la staffetta maschile.

Le azzurre Arianna Fontana, Arianna Sighel ed Elisa Confortola saranno impegnate nella prova individuale dei 1500 metri. Nella staffetta maschile, scenderanno in pista Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Luca Spechenhauser e Andrea Cassinelli.

Orari e diretta televisiva

La sessione serale prenderà il via alle ore 20:15 con i quarti di finale dei 1500 metri donne.

Alle 21:02 sono previste le semifinali della stessa disciplina. La staffetta maschile vedrà la Finale B alle 21:18 e la Finale A alle 21:30. A chiudere la competizione, le Finali B e A dei 1500 metri donne, rispettivamente alle 22:00 e alle 22:07.

La copertura televisiva sarà garantita da Rai 2. Lo streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, Eurosport 1 HD, DAZN e HBO Max. OA Sport offrirà la diretta live testuale dell'evento.

Obiettivi azzurri e contesto di gara

Per le atlete italiane impegnate nei 1500 metri, la gara richiederà un'attenta gestione di resistenza, sforzo e tattica. La staffetta maschile rappresenta un'importante opportunità di riscatto per Pietro Sighel, che punta a migliorare le sue prestazioni individuali.

Il programma completo di venerdì 20 febbraio prevede:

Ore 20:15 – 1500 metri donne, quarti di finale

Ore 21:02 – 1500 metri donne, semifinali

Ore 21:18 – Staffetta uomini, Finale B

Ore 21:30 – Staffetta uomini, Finale A

Ore 22:00 – 1500 metri donne, Finale B

Ore 22:07 – 1500 metri donne, Finale A

Il palcoscenico e i successi

Le gare di short track si svolgono presso il Forum di Milano, ribattezzato Milano Ice Skating Arena, nel periodo compreso tra il 10 e il 20 febbraio 2026. Il programma include nove eventi, tra gare individuali e staffette, con l'aggiunta della staffetta mista da 2000 metri. La staffetta mista italiana ha già ottenuto un significativo successo, conquistando la medaglia d'oro il 10 febbraio, a conferma dell'elevato livello della squadra azzurra in questa disciplina.