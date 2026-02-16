Al Forum di Assago, durante le batterie dei 500 metri maschili di short track alle Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026, l’Italia ha centrato un en plein: Pietro Sighel, Thomas Nadalini e Lorenzo Previtali si sono qualificati per i quarti di finale, in programma mercoledì 18 febbraio.

Pietro Sighel, atteso al riscatto dopo le difficoltà nei 1000 e nei 1500 metri, ha vissuto una batteria tutt’altro che tranquilla. Ha provato a forzare il ritmo fin dalle prime tornate senza riuscire a creare un margine rassicurante. All’ultima curva, sfiorato da un avversario, ha rischiato la caduta e ha tagliato il traguardo in seconda posizione… di spalle, rievocando l’esultanza già vista nella staffetta mista.

Prestazioni e cronometri

Sighel ha chiuso con un tempo di 40"942, rientrando nella top‑10 dell’overall, ma partirà come terzo nella propria heat dei quarti. Il migliore tra gli azzurri è stato Nadalini, secondo nella sua batteria con 40"921. Previtali ha chiuso in 40"993.

Avversari da tenere d’occhio

Spiccano i tempi dei canadesi Steven Dubois (40"284) e William Dandjinou (40"593). L’olandese Jens van’t Wout, già oro nei 1000 e nei 1500 metri, appare in condizioni di forma eccellenti con 40"593.

Il quadro è chiaro: l’Italia è compatta e determinata, ma i quarti di finale si annunciano durissimi.

Qualificazioni nei 1000 metri

Nei 1000 metri maschili, Sighel, Spechenhauser e Nadalini avevano già centrato l’accesso ai quarti con prestazioni solide. Sighel ha vinto la sua batteria con 1’25"74, Spechenhauser ha sorpassato nel finale chiudendo in 1’25"422, e Nadalini si è qualificato con 1’26"882.