L’Italia si prepara a gareggiare nella staffetta mista di short track ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Il quartetto azzurro, composto da Luca Spechenhauser, Pietro Sighel, Arianna Fontana ed Elisa Confortola, affronterà Olanda, Polonia e Ungheria nei quarti di finale con l'obiettivo di raggiungere la semifinale.

La gara e il programma

La competizione si svolgerà presso la Milano Ice Skating Arena. La staffetta mista di short track è la prima disciplina a distribuire medaglie in questa specialità e l'Italia è considerata tra le nazioni favorite.

I quarti di finale sono previsti per le ore 11:53, seguiti dalla finale A alle 12:56.

Il quartetto azzurro

Il team italiano è formato da due uomini e due donne: Arianna Fontana, alla sua sesta Olimpiade e portabandiera della spedizione, Elisa Confortola, Pietro Sighel – che ha disputato un'ottima stagione di Coppa del Mondo – e Luca Spechenhauser. Il gruppo è inserito in una batteria di quarti di finale che include Olanda, Polonia e Ungheria. L'obiettivo primario è ottenere uno dei primi due posti per qualificarsi direttamente alla semifinale, ma anche un piazzamento tra le migliori terze potrebbe garantire l'accesso al turno successivo.

Aspettative e potenziale

Nonostante il quartetto italiano non abbia precedenti podi in questa specifica disciplina olimpica, il potenziale è considerato elevato.

La formazione schierata, con Fontana, Confortola, Sighel e Spechenhauser, rappresenta un team di alto livello in grado di competere con le migliori nazioni a livello internazionale. La gara odierna rappresenta una prima concreta opportunità per l'Italia di lottare per le medaglie.

Contesto internazionale della staffetta mista

La staffetta mista di short track è una specialità relativamente nuova nel programma olimpico, essendo stata introdotta per la prima volta ai Giochi di Pechino 2022. In quell'occasione, l'Italia conquistò la medaglia d'argento, con una formazione che includeva Fontana, Valcepina, Sighel e Cassinelli, posizionandosi dietro alla Cina e davanti all'Ungheria. A Milano-Cortina 2026, l'Italia punta a ripetere o migliorare quel risultato.

Il programma completo della giornata prevede i quarti di finale alle 11:53, le semifinali alle 12:23, la finale B alle 12:48 e la finale A alle 12:56.