Jannik Sinner, reduce dalla sconfitta in semifinale agli Australian Open contro Novak Djokovic, si trova in una posizione di classifica peculiare. Nei prossimi tre mesi, infatti, l'atleta azzurro non dovrà difendere alcun punto nel ranking mondiale. Questa circostanza rappresenta un'opportunità strategica che potrebbe favorire il suo ritorno alla vetta della classifica ATP.

Il contesto e le conseguenze della sconfitta australiana

La battuta d'arresto subita al quinto set contro Djokovic ha avuto inevitabili ripercussioni sul ranking. Sinner perde 1.200 punti, dovendo infatti difendere i 2.000 conquistati l'anno precedente con la vittoria nel Major australiano.

Di contro, Carlos Alcaraz, grazie al trionfo a Melbourne, guadagna 1.600 punti, ampliando così il suo vantaggio sull'azzurro a 3.350 punti.

Tre mesi senza scadenze: un vantaggio inatteso

Da febbraio ai primi di maggio, Sinner si troverà in una condizione privilegiata: non dovrà difendere alcun punto. Questa situazione deriva dalla precedente sospensione di tre mesi legata alla vicenda del clostebol, che lo aveva costretto a saltare diversi appuntamenti agonistici di rilievo. Qualora riuscisse a ritrovare continuità di rendimento in questo arco temporale, potrebbe significativamente avvicinarsi ad Alcaraz. Si consideri che, nello stesso periodo, ben 2.650 punti andranno in scadenza nel ranking ATP per altri atleti.

Tuttavia, il rendimento di entrambi i giocatori nel corso del 2026 rimarrà un fattore determinante. Se Alcaraz dovesse mantenere le prestazioni positive dimostrate a Melbourne, la rimonta di Sinner nel breve periodo si complicherebbe ulteriormente. La priorità assoluta per l'atleta italiano sarà tornare a vincere tornei; i punti in classifica saranno una naturale conseguenza di tali successi.

Il precedente della sospensione e il ritorno al vertice

Nel 2025, Sinner aveva già affrontato una situazione analoga. Sospeso per tre mesi a causa di due positività al clostebol, era rientrato in campo senza dover difendere punti nell'immediato. Successivamente, era riuscito a riconquistare la vetta del ranking grazie al trionfo al Paris Masters.

In quell'occasione, la sospensione era stata strategicamente pianificata per non farlo saltare tornei del Grande Slam o Masters 1000, e il rientro era avvenuto mantenendo una classifica ancora solida.

Questa esperienza passata dimostra come una pausa forzata, se ben gestita, possa trasformarsi in un'opportunità preziosa per riorganizzarsi e tornare più competitivi e forti.