Venerdì 13 febbraio, Cortina d’Ampezzo è stata teatro delle prime due manche della gara di skeleton singolo femminile, ospitata dal Cortina Sliding Center. Le azzurre Valentina Margaglio e Alessandra Fumagalli, tra le venticinque atlete in lizza, hanno puntato a un piazzamento di prestigio, mirando a entrare nella storia della disciplina con un podio.

Prove e aspettative

Nelle sei batterie di prova che hanno preceduto la competizione ufficiale, Alessandra Fumagalli non è riuscita a superare il muro dei cinquantotto secondi, fermandosi a un miglior tempo di 58"53.

Valentina Margaglio, invece, aveva mostrato un potenziale promettente con un tempo di 57"88 nella prima manche di prova, un risultato non replicato nelle uscite successive.

Il contesto della gara

La prima manche ha preso il via alle ore 16.00, seguita dalla seconda alle 17.48, entrambe disputate sul tracciato intitolato a Eugenio Monti. Le atlete considerate più in lizza per le medaglie sono la tedesca Jacqueline Pfeifer e la britannica Tabitha Stoecker, dimostratesi particolarmente costanti durante le fasi di preparazione. Nonostante la forte concorrenza, Margaglio e Fumagalli hanno espresso la determinazione a dare il massimo per ottenere un risultato significativo in questa competizione.

Il contesto piemontese

Valentina Margaglio, 32enne originaria di Pontestura, rappresenta l'unica atleta della provincia di Alessandria ai Giochi invernali. Nelle prove ufficiali, aveva conquistato un quinto posto nel primo test e un tredicesimo nel secondo, prima dell'inizio della gara femminile. Parallelamente, Amedeo Bagnis, altro atleta piemontese impegnato nello skeleton maschile, si è posizionato a soli venti centesimi dal podio dopo le prime due manche.