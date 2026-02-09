La mattinata del 9 febbraio a Cortina d’Ampezzo ha visto Valentina Margaglio e Alessandra Fumagalli impegnate nella seconda prova cronometrata del singolo femminile di skeleton, in vista della gara olimpica. Le due azzurre hanno avuto modo di familiarizzare con la pista, senza tuttavia ottenere risultati di rilievo: Margaglio ha concluso la sua discesa in settima posizione, mentre Fumagalli ha registrato un tempo che l’ha portata momentaneamente in testa alla classifica provvisoria.

Margaglio nella top ten, ma senza incisività

Valentina Margaglio ha completato la sua seconda discesa in 58”29.

Nella prima prova aveva fermato il cronometro a 57”88, tempo che le aveva permesso di precedere di 53 centesimi la sua diretta avversaria. Nella seconda prova, tuttavia, Margaglio è scivolata in settima posizione, non riuscendo a incidere significativamente sulla classifica generale.

Fumagalli sorpresa, poi superata

Alessandra Fumagalli ha terminato la seconda prova in 58”53, posizionandosi inizialmente in vetta con 31 centesimi di vantaggio sulla seconda classificata. Nella prima manche aveva registrato un tempo di 58”62. Nonostante un buon riscontro cronometrico, non è riuscita a mantenere la leadership nella classifica provvisoria.

Prospettive in vista delle gare ufficiali

Queste prove cronometrate rappresentano un primo approccio alla pista olimpica, un’opportunità preziosa per prendere confidenza con il tracciato e affinare le strategie in vista delle competizioni ufficiali.

Sia Margaglio che Fumagalli hanno mostrato segnali incoraggianti, ma sarà necessario un ulteriore miglioramento per poter ambire a un posto nella lotta per le medaglie.

Il calendario delle gare

Il programma ufficiale dello skeleton femminile prevede la disputa della prima e della seconda manche di gara per venerdì 13 febbraio, rispettivamente alle ore 16.00 e 17.45. La terza e la quarta manche, decisive per l’assegnazione delle medaglie, si svolgeranno sabato 14 febbraio alle ore 18.00 e 19.44. La pista che ospiterà le competizioni è il Cortina Sliding Centre, intitolato a Eugenio Monti, sede delle gare olimpiche di skeleton, bob e slittino.