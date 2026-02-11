Valentina Margaglio e Alessandra Fumagalli sono tornate in pista a Cortina d’Ampezzo per le ultime due discese di prova del singolo femminile di skeleton. L’appuntamento precede la gara ufficiale dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

Il contesto delle prove

La quinta e la sesta manche di allenamento si sono svolte sul tracciato olimpico intitolato a Eugenio Monti. Margaglio è scesa per diciannovesima, mentre Fumagalli ha aperto la sessione per le azzurre, scendendo quattordicesima. Le prime quattro prove avevano già evidenziato un equilibrio tra le atlete, con diverse protagoniste a testimonianza dell’alto livello in gara.

Le azzurre e le principali protagoniste

Margaglio ha ottenuto un ottimo risultato nella prima prova cronometrata, chiudendo in quarta posizione, mentre nella seconda prova è arretrata in classifica. Fumagalli ha concluso la prima prova in diciassettesima posizione e la seconda in diciannovesima. Tra le atlete di vertice, la britannica Tabitha Stoecker ha fatto segnare il miglior tempo nella prima prova con 57.57, mentre l’austriaca Janine Flock ha ottenuto il miglior tempo nella quarta prova con 57.80. La tedesca Jacqueline Pfeifer si è mantenuta tra le migliori nelle varie discese.

Prospettive in vista della gara

Queste ultime prove rappresentano l’ultimo banco di prova prima della competizione ufficiale.

Margaglio e Fumagalli cercheranno di capitalizzare l’esperienza accumulata per migliorare la loro posizione in classifica. Il confronto tra Austria, Gran Bretagna e Germania sembra delinearsi come il cuore della sfida per le medaglie.

Aggiornamenti in diretta

Le informazioni sulle ultime discese di prova sono state fornite in diretta, con aggiornamenti sulla performance delle atlete italiane e delle principali contendenti. Il contesto delle prove, con le posizioni di partenza e i riferimenti cronometrici delle atlete di vertice, è stato dettagliatamente descritto nella cronaca live.