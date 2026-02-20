Livigno si prepara ad accogliere la gara olimpica di skicross femminile. Oggi, venerdì 20 febbraio 2026, alle ore 10.00 prenderà il via il seeding round, che determinerà i pettorali e la composizione delle batterie. In pista ci sarà anche Jole Galli, azzurra di casa, indicata come possibile “mina vagante” in una competizione dominata dalla svedese Sandra Naeslund, campionessa olimpica in carica e grande favorita.

Il contesto della gara

La giornata di gare inizierà con il seeding round alle 10.00, seguito dalle fasi ad eliminazione diretta a partire dalle 12.00.

Le azzurre in gara saranno Jole Galli e Andrea Chesi. Galli, reduce da una vittoria in Coppa del Mondo a Passo San Pellegrino meno di un mese fa, è considerata un’outsider di lusso. Sandra Naeslund, invece, è la favorita assoluta, con alle spalle un palmarès di prim’ordine e una forma invidiabile.

Le protagoniste

Jole Galli, trentenne valtellinese, gareggia davanti al pubblico di casa e può contare su un tifo caloroso. La sua recente vittoria in Coppa del Mondo le conferisce fiducia e la rende una delle atlete da tenere d’occhio. Sandra Naeslund, invece, è la campionessa olimpica in carica e guida la classifica generale di Coppa del Mondo, con una forma che la rende la favorita naturale della gara.

La sfida per la medaglia

Sandra Naeslund si conferma la grande favorita della gara odierna. La svedese, campionessa olimpica e mondiale, guida la Coppa del Mondo con ampio margine e ha dichiarato con sicurezza: “Non c’è dubbio che sono la migliore”. Tuttavia, ha espresso preoccupazione per le condizioni della pista, resa lenta da forti nevicate, che potrebbero penalizzare il suo stile veloce e tecnico.

Il programma odierno prevede il seeding round alle 10.00 e il final pass alle 12.00, con la gara che si svolgerà nel Livigno Snow Park. Le condizioni meteo, con abbondanti nevicate, potrebbero influire sull’andamento della competizione.