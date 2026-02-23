Sky ha confermato l'acquisizione dei diritti per trasmettere i Campionati Europei di volley femminile e maschile 2026. L'emittente ha inoltre annunciato il rinnovo per la stagione 2026/2027 delle principali competizioni europee per club. L'accordo, siglato con Infront, partner esclusivo per i diritti media della CEV, garantirà la copertura della CEV Champions League e di una selezione delle migliori partite di CEV Cup e Challenge Cup.

Programmazione degli Europei femminili

L’estate azzurra del volley prenderà il via con l'Europeo femminile, il cui esordio è fissato per il 21 agosto.

La nazionale italiana, guidata dal CT Julio Velasco e capitanata da Anna Danesi, affronterà la Croazia a Göteborg, in Svezia. L'Italia è inserita nella Pool D e, nella fase iniziale, incontrerà Montenegro, Svezia, Slovacchia e Francia. La fase a eliminazione diretta prenderà il via con gli ottavi di finale, in programma tra il 30 e il 31 agosto in Repubblica Ceca e tra il 31 agosto e il primo settembre in Turchia. I quarti si disputeranno il 2 settembre in Repubblica Ceca e il 3 settembre in Turchia. Le semifinali e le finali si terranno a Istanbul il 5 e il 6 settembre.

Programmazione degli Europei maschili

Per quanto riguarda l'Europeo maschile, la partita inaugurale è prevista per il 10 settembre.

L'Italia esordirà contro la Svezia in Piazza del Plebiscito a Napoli. Successivamente, la squadra si sposterà a Modena per affrontare Grecia, Slovacchia, Repubblica Ceca e Slovenia nella Pool A. La fase a eliminazione diretta si svolgerà tra il 19 e il 20 settembre a Sofia, in Bulgaria, e tra il 20 e il 21 settembre a Torino. I quarti di finale sono in programma il 22 settembre in Bulgaria e il 23 settembre a Torino. Le semifinali e la finale si disputeranno il 25 e il 26 settembre nella nuova Arena Milano – Santa Giulia.

Copertura delle competizioni per club

Oltre agli impegni delle nazionali, Sky garantirà la trasmissione della CEV Champions League e delle migliori partite di CEV Cup e Challenge Cup.

Queste competizioni vedono le squadre italiane tra le principali protagoniste, confermando l'impegno di Sky nel seguire i top club del volley europeo.

Copertura completa fino a settembre

La copertura degli Europei su Sky e in streaming su NOW si estenderà per l'intero periodo dal 21 agosto al 26 settembre, confermando le date e le sedi annunciate. Viene inoltre ribadita la copertura per le competizioni europee per club fino alla stagione 2026/2027, con un focus particolare sulla Champions League, la CEV Cup e la Challenge Cup, offrendo agli appassionati un calendario ricco di appuntamenti di alto livello.