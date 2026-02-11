Buongiorno: oggi, 11 febbraio 2026, a Cortina d’Ampezzo si disputano le gare di doppio femminile e maschile di slittino ai Giochi Olimpici Invernali di Milano‑Cortina. Le azzurre Andrea Voetter e Marion Oberhofer e due doppi maschili italiani sono pronti a sfidare le favorite per conquistare una medaglia.

Le azzurre in gara nel doppio femminile

La coppia italiana formata da Andrea Voetter e Marion Oberhofer arriva alla prima manche con grande fiducia, grazie ai successi ottenuti nella quinta e nella sesta prova cronometrata. Le principali avversarie per l’oro sono le austriache Selina Egle e Lara Michaela Kipp, mentre tra le contendenti al podio figurano anche le lettoni Marta Robezniece e Kitija Bogdanova, le americane Chevonne Forgan e Sophia Kirkby e le tedesche Dajana Eitberger e Magdalena Matschina.

I doppi maschili azzurri e la concorrenza

L’Italia schiera due doppi maschili: Ivan Nagler e Fabian Malleier, vincitori delle prime due manche di prova, ed Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner, autori del miglior tempo nella terza. Tra gli avversari più agguerriti ci sono i lettoni Martins Bots e Roberts Plume, oltre ai team di Germania, Austria e Stati Uniti, che hanno mostrato grande velocità nelle prove.

Orari delle gare

La prima manche del doppio femminile inizierà alle 17.00, seguita alle 17.51 dalla prima manche del doppio maschile. La seconda manche donne è prevista alle 18.53, mentre alle 19.44 saranno assegnate le medaglie nel doppio maschile. OA Sport seguirà le gare con una diretta testuale minuto per minuto.

Programma olimpico e contesto delle gare

Le gare di slittino si svolgono sulla pista olimpica “Eugenio Monti” di Cortina d’Ampezzo, dove oggi si disputano le manche dei doppi femminile e maschile. Il doppio femminile fa il suo debutto nel programma olimpico, mentre il doppio maschile è una disciplina consolidata. Le gare si tengono l’11 febbraio 2026, in linea con il calendario ufficiale delle Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina.