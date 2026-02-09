Oggi, lunedì 9 febbraio, sulla pista Eugenio Monti di Cortina d’Ampezzo si sono svolte le due prove cronometrate del doppio maschile di slittino. Queste sessioni, valide come test in vista delle gare ufficiali delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, hanno visto Ivan Nagler e Fabian Malleier distinguersi con i migliori tempi, confermando il loro stato di forma.

Risultati delle prove cronometrate

Nella prima prova, Nagler e Malleier hanno ottenuto il miglior tempo con 52.731 secondi. Hanno preceduto gli austriaci Juri Thomas Gatt e Riccardo Martin Schoepf, distanziati di 0,197 secondi, e i lettoni Martins Bots e Roberts Plume, terzi a 0,225 secondi.

Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner si sono piazzati quarti a 0,242 secondi dal duo italiano.

La seconda prova ha confermato il dominio di Nagler e Malleier, autori del miglior crono in 52.901 secondi. Gatt e Schoepf hanno replicato il secondo posto, staccati di appena 0,014 secondi. I tedeschi Toni Eggert e Florian Müller si sono inseriti al terzo posto a 0,147 secondi, mentre Bots e Plume sono quarti a 0,148 secondi. Rieder e Kainzwaldner hanno chiuso quinti a 0,207 secondi.

Contesto e significato dei test

Queste prove cronometrate rappresentano un momento cruciale per gli atleti, che cercano di ottimizzare materiali e assetti in vista delle gare olimpiche. La pista Eugenio Monti, teatro di questi test, è al centro dell’attenzione per le sue caratteristiche tecniche e le condizioni climatiche, fattori che possono influenzare le prestazioni.

Competitività azzurra

In precedenza, durante la Coppa del Mondo di slittino doppio maschile 2025‑2026, Nagler e Malleier avevano già mostrato buone prestazioni, posizionandosi all’ottavo posto nella classifica generale con 355 punti. Rieder e Kainzwaldner erano noni con 347 punti. Questi risultati confermano la competitività degli azzurri nel panorama internazionale dello slittino.