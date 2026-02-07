Le azzurre dello slittino femminile hanno mostrato ottime prestazioni nelle prove ufficiali dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, tenutesi sul tracciato “Eugenio Monti” di Cortina d’Ampezzo. Nella prima manche, Sandra Robatscher ha ottenuto il miglior tempo, fermando la cronometro a 53.553. Alle sue spalle si sono piazzate la tedesca Anna Berreiter e la connazionale Merle Malou Fraebel. Verena Hofer ha concluso la sua discesa in settima posizione, con un distacco di 0.153 secondi.

Robatscher guida la prima prova

La manche inaugurale ha visto Sandra Robatscher imporsi con il tempo di 53.553.

La competizione ha visto la tedesca Anna Berreiter aggiudicarsi la seconda posizione, a 0.063 secondi dalla vetta, seguita dalla connazionale Merle Malou Fraebel, terza a 0.083. Verena Hofer si è classificata settima, accusando un ritardo di 0.153.

Hofer in crescita nella seconda manche

La seconda prova ha confermato il buon momento delle atlete italiane. La lettone Elina Bota ha registrato il tempo più veloce con 53.541. Dietro di lei si sono posizionate Anna Berreiter e Verena Hofer, entrambe a 0.106 secondi dalla leader. Sandra Robatscher ha chiuso quinta, a 0.119 dalla prima posizione.

Prospettive per le Olimpiadi

Le due azzurre hanno dimostrato un ottimo feeling con il tracciato olimpico, alimentando le speranze di un possibile inserimento nella lotta per le medaglie.

La pista “Eugenio Monti” si è già rivelata favorevole agli atleti italiani nelle prove maschili, e ora anche le donne si candidano a un ruolo da protagoniste.

Analisi delle prestazioni

Il risultato di Robatscher nella prima manche ha rappresentato una sorpresa, dato che le aspettative erano maggiormente concentrate su Verena Hofer. Nella seconda prova, Hofer ha saputo reagire con una prestazione solida, confermando la crescita mostrata in Coppa del Mondo, dove ha già conquistato due podi in questa stagione. Robatscher, alla sua terza Olimpiade dopo Sochi e Pyeongchang, mira a migliorare il suo quattordicesimo posto ottenuto otto anni fa.