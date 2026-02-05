Buongiorno a Cortina d’Ampezzo, dove si sta svolgendo la seconda giornata di prove ufficiali del singolo maschile di slittino in vista delle Olimpiadi invernali di Milano‑Cortina. Sulla pista ‘Eugenio Monti’ proseguono i test con tre azzurri al via: Dominik Fischnaller, Leon Felderer e Alex Gufler, impegnati nella terza e nella quarta manche.

Riscontri delle prime due manche

Dominik Fischnaller ha chiuso la prima manche in terza posizione e la seconda in vetta, dimostrando una buona affinità con il tracciato. Leon Felderer ha ottenuto il quarto tempo nella prima discesa e il terzo nella seconda.

Alex Gufler ha invece concluso al dodicesimo e al tredicesimo posto nelle due prove.

Prossimi passaggi e contesto

La terza manche è in programma alle 14.30, seguita immediatamente dalla quarta e ultima prova della giornata. L’obiettivo degli azzurri è affinare le prestazioni in vista della gara che assegnerà le medaglie olimpiche.

Dettagli delle ultime prove

Nella seconda prova cronometrata, Fischnaller ha registrato un tempo di 53.491 secondi, mantenendosi al comando con un margine di soli nove millesimi sull’austriaco Wolfgang Kindl. Leon Felderer si è piazzato terzo, a 99 millesimi dalla vetta. Alex Gufler ha concluso tredicesimo, mentre altri atleti tedeschi come Max Langenhan e Felix Loch hanno ottenuto risultati meno brillanti.