Verena Hofer accende le speranze azzurre nella gara di singolo femminile di slittino, valida per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Dopo la prima manche disputata sulla pista intitolata a Eugenio Monti a Cortina d’Ampezzo, Hofer si è piazzata al terzo posto. Un risultato di rilievo che vede affiancare anche Sandra Robatscher, sesta al termine della discesa.

Prestazione azzurra in evidenza

La manche inaugurale è stata dominata da Merle Fraebel, che ha stabilito il nuovo record della pista con il tempo di 52"590. Alle sue spalle, Julia Taubitz ha chiuso a 48 millesimi.

Verena Hofer ha entusiasmato il pubblico di casa con una discesa solida, fermandosi a 271 millesimi dalla vetta. La statunitense Ashley Farquarson si è classificata quarta, a un solo millesimo da Hofer, mentre la lettone Elina Bota è quinta a 288 millesimi. Sandra Robatscher ha completato la top‑6, posizionandosi a 296 millesimi dalla leader.

Contesto e prospettive

Il risultato di Hofer assume un significato particolare se si considera che, fino a meno di un anno fa, la sua presenza ai vertici appariva improbabile. La pista di casa e l'atmosfera olimpica sembrano averle fornito una spinta decisiva. La gara rimane apertissima: le prime due posizioni sembrano in fuga, ma la lotta per il podio è ancora incerta, con le atlete fino alla decima posizione – dove si trovano appaiate Berreiter e Maag a 461 millesimi – ancora in lizza.